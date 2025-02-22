Kahve içip uyursanız ne olur? Dikkat ve performansı artırıyor
'Kahve uykusu' yöntemi, kısa bir uyku molası ile kafeinin etkisini birleştirerek enerji seviyesini artırmayı vadediyor. Peki, bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu? Bilimsel araştırmalara göre, kahve içtikten sonra 15 dakika şekerleme yapmak, dikkati ve performansı belirgin şekilde iyileştirebiliyor. İlginç bir yöntem olarak kulağa cazip gelse de uzmanlar, uzun vadede düzenli ve kaliteli uykunun en iyi çözüm olduğuna dikkat çekiyor
Gün içinde yorgun hissediyorsanız kahve içmek veya kısa bir şekerleme yapmak iyi bir çözüm olabilir. Peki ya ikisini birleştirmek? Son yıllarda popülerleşen kahve uykusu yöntemi, kahve içtikten hemen sonra kısa bir uyku molası vermenin enerji seviyesini yükselttiğini söylüyor. Peki, bu gerçekten işe yarıyor mu?
KAHVE İÇİP UYURSANIZ NE OLUR?
The Conversation'a göre, uyku eksikliği, farkında olmadan biriktirdiğiniz bir “uyku borcu” oluşturuyor. Bu borcu kapatmanın yaygın yolları arasında kısa bir uyku molası ve kahve içmek bulunuyor. 1990’lardan bu yana bilim insanları, bu iki yöntemin birleşiminin etkisini araştırıyor.
1997’de yapılan bir çalışmada, uykusuz 12 kişi bir büyük fincan kahve içtikten sonra 15 dakika uyudu. Ardından sürüş simülasyonunda test edildiler. Sonuçlar, sadece kahve içenlerin dikkatinin arttığını gösterse de, kahve içip kısa bir süre uyuyanlar çok daha iyi bir performans sergiledi.
Araştırmaya göre, kahve uykusu yapanlar monoton bir sürüş sırasında şerit ihlali yapma olasılığı en düşük olan gruptu. Üstelik, derin uykuya dalmadan kestirmek bile enerji seviyesini yükseltmeye yetti.
KAHVE UYKUSU VÜCUDA NE YAPIYOR?
Kafein mideye girdikten sonra ince bağırsağa ilerliyor ve buradan emiliyor. Bu süreç yaklaşık 45 dakika sürse de, uyarıcı etkisi 30 dakika içinde başlıyor.
Kahveyi içtikten hemen sonra 10-15 dakika uyumak, kafein etkisini hissetmeye başlamadan önce dinlenmenize olanak tanıyor.
Uyandığınızda hem kısa uykunun ferahlığını hem de kafeinin enerjisini aynı anda hissedersiniz. Üstelik kafeinin vücutta uzun süre kalması nedeniyle bu etki saatlerce devam eder. Ancak, kahveyi içtikten sonra çok uzun süre beklerseniz ve kafein etkisini göstermeye başladığında uyumaya çalışırsanız, bu tam tersi bir etki yaratabilir.
GÜNLÜK KAHVE TÜKETİM MİKTARI NE OLMALI?
Kahve uykusu kulağa harika gelse de, kafein tüketiminin kontrol altında olması önemli. Uzmanlara göre, günlük 300-500 mg kafein (yaklaşık 2-3 büyük fincan kahve) güvenli kabul ediliyor. Ancak 500 mg’ın üzerine çıkmak, sinirlilik, huzursuzluk, çarpıntı ve uyku problemleri gibi yan etkilere yol açabiliyor. Eğer aşırı kafein tüketiyorsanız ve azaltmak istiyorsanız, bunu birden kesmek yerine kademeli olarak azaltmanız öneriliyor.
İŞTE UYKU BORCUNU KAPATMANIN EN İYİ YOLU
Kahve uykusu, birkaç saat boyunca sizi enerjik hissettirebilir; ancak uzun vadede en iyi çözüm değildir. Düzenli ve yeterli uyku almak, dikkatinizi artırmanın ve daha üretken olmanın en sağlıklı yoludur. Ayrıca kaliteli uyku, kişilere kilo kontrolü, diyabet ve depresyon riskini azaltma gibi birçok sağlık avantajı sağlarken, araba kazalarının da meydana gelme ihtimalini azaltıyor.
Derleyen: Demet Demirkır