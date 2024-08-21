Yanlış suluyor olabilirsiniz
Yeşil bitkileri seven herkesin başına gelmiştir. Bitkinizin yaprak uçları kahverengi olmaya başladığında bunun sizin hatanız olduğunu bilirsiniz ama neyi yanlış yaptığınızdan tam olarak emin değilsinizdir.
Ev bitkinizin yaprak uçlarının neden kahverengiye döndüğünü bulmak için ufak çaplı bir araştırma ve gözlem yapmanız gerekebilir.
Yanlış suluyor olabilirsiniz
Doğru sulama yapılmaması bitki yapraklarının kahverengiye dönmesine neden olabilir. Kahverengi yaprak uçları, bitkinizi yeterince sulamadığınızı, çok fazla suladığınızı veya doğru zamanda sulamadığınızı gösterir. Bitkinizin ihtiyaçlarını karşılamak için biraz araştırma yapın. Bazı bitkiler az bazıları çok su sever. Suya ihtiyacı olup olmadığını anlamak için toprağın kuruluğunu kontrol edin. Toprağın her zaman nemli olması her bitkiye iyi gelir. Kahverengi yaprak uçları aşırı sulamadan da kaynaklanabilir. Yapraklarının genel durumuna dikkat ederek bitkinize çok fazla mı yoksa çok az mı su verdiğinizi hızlı bir şekilde teşhis edebilirsiniz. Doğru sulanan bitkiler diri yapraklara sahipken, az sulananlar kuru veya gevrektir.
Yanlış su kullanıyor olabilirsiniz
Doğru miktarda sulasanız bile yaprakların kahverengi uçlu olması kullandığınız su türünden kaynaklanabilir. Ev bitkilerine çeşme suyu yani şebeke suyu vermek doğru olmaz. Şebeke suyu kireçlidir. Bu kireç de hemen olmasa bile zaman içerisinde çiçeğinize mutlaka zarar verir. Bu yüzden çiçeğinize çeşme suyu yerine içme suyu, dinlendirilmiş ya da filtrelenmiş su verebilirsiniz.
Evin havası kuru olabilir
Kuru hava yaprakların kahverengiye dönmesine neden olabilir. Ev bitkinizin yapraklarındaki kurumuş uçlar, evinizdeki nemin çok az olmasından da kaynaklanabilir. Belki evinizdeki hava, ısıtma şekliniz nedeniyle kurudur veya yaşadığınız bölgede hava aşırı sıcak olabilir. Her iki durumda da ev ortamına biraz nem eklemelisiniz. Bunu yapmanın bir yolu bitkinizi su ve çakıllarla dolu bir tepsiye veya tabağa koymak. Suyun yavaş yavaş buharlaşması bitkiye lokal bir bölgede nem sağlayabilir.
Doğru gübreleme yapılmamış olabilir
Az gübreleme: Doğru gübreleme yapılmaması bitki yapraklarının kahverengiye dönmesine neden olabilir. Bitkilerinizin yaprak uçları yanık, koyu yeşil veya kırmızımsı mor görünüyorsa yeterince fosfor alamıyor olabilirler. Yaşlı yaprakların kenarları boyunca sarı veya kahverengi, damarlar arasında sararma, lekelenme ve yaprakların kıvrılması potasyum eksikliğinin göstergesi olabilir ve bu da gübre sorununuz olduğu anlamına gelir. Bitkinizi saksıya dikerken yavaş salınan bir gübre eklemek iyi bir çözümdür, ancak ara sıra biraz gübre takviyesi eklemeniz ve toprağı kabartmanız gerekebilir.
Çok gübreleme: Kahverengi, yanık veya renksiz yaprak uçları çok fazla gübreden kaynaklanabilir. Bazı gübre türleri zamanla toprakta tuz biriktirir ve bu da yaprak yanıklarına neden olur. Toprakta, tabaklarda veya saksılarınızın kenarında beyaz bir kabuk fark ederseniz bu birikmiş tuzdur. Bunu fark ederseniz saksıyı lavaboya suyun altına koyun ve toprak tamamen ıslanıncaya ve su alttaki delikten akana kadar üstten su vererek toprağı yıkayın. Tuzu temizlemek için bunu birkaç kez tekrarlayın. Ya da saksıdaki toprağı tamamen taze toprakla değiştirebilirsiniz; bunu çoğu bitki için zaten senede bir ya da 1,5 senede bir yapmanız gerekir.
Kahverengi yaprakları kesin
Bitkinizin yapraklarındaki renk değişikliğinin nedenini teşhis ettikten sonra, bu sorunu arkanızda bırakmanın ve kahverengi kısımları kesmenin zamanı geldi. Keskin bir makas kullanarak yaprağın doğal şekli boyunca kesin. Yaprakları kesmeden önce makasınızı alkolle silin, böylece bitkiden bitkiye hiçbir temas olmaz.
Farklı bir bitki yetiştirin
Bitkinizin yaprak problemlerini çözemiyorsanız ve bu görüntü sizi rahatsız ediyorsa belki de bu tür bitki yetiştirmekten vazgeçmelisiniz.