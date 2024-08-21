Çok gübreleme: Kahverengi, yanık veya renksiz yaprak uçları çok fazla gübreden kaynaklanabilir. Bazı gübre türleri zamanla toprakta tuz biriktirir ve bu da yaprak yanıklarına neden olur. Toprakta, tabaklarda veya saksılarınızın kenarında beyaz bir kabuk fark ederseniz bu birikmiş tuzdur. Bunu fark ederseniz saksıyı lavaboya suyun altına koyun ve toprak tamamen ıslanıncaya ve su alttaki delikten akana kadar üstten su vererek toprağı yıkayın. Tuzu temizlemek için bunu birkaç kez tekrarlayın. Ya da saksıdaki toprağı tamamen taze toprakla değiştirebilirsiniz; bunu çoğu bitki için zaten senede bir ya da 1,5 senede bir yapmanız gerekir.