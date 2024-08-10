Yeni bir araştırma, sosyal statü arzusunun, insanların daha az çocuk sahibi olmayı tercih etmelerine neden olabileceğini ortaya koydu. Bu durum, evlilik ve ilk çocuk sahibi olma zamanlarını erteleme olasılıklarını artırıyor.

Ayrıca, daha eğitimli bireylerin daha az çocuk sahibi olma eğiliminde olduğu gözlemleniyor. İlginç bir şekilde, bu bireyler genç yaşlarda, daha az eğitimli akranlarına göre daha fazla çocuk sahibi olmayı planlıyor.

Savaşlar, salgın hastalıklar, felaketler ve kıtlık gibi geçmişteki nüfus düşüşlerinin aksine, mevcut doğurganlık oranlarındaki azalma ekonomik refah ve kaynak bolluğu içinde gerçekleşiyor. Araştırmacılar bu durumu, toplumun küçük ailelere daha yüksek sosyal statü atfetmesi ve insanların artık çocuklara değil, kendilerine yatırım yapmayı tercih etmeleriyle açıklıyor.

Son 50 yılda dünya genelinde doğurganlık oranları büyük ölçüde düştü. Şu anda dünya nüfusunun neredeyse yarısı, doğurganlık oranlarının, yani kadın başına düşen yeni doğan çocuk sayısının, nüfus artışını sürdürebilmek için gereken seviyenin altında olduğu ülkelerde yaşıyor. Bu durum özellikle Güney Kore, Singapur gibi ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde ve Avrupa ülkelerinde, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde belirgin olarak görülüyor.

Sosyal statü arzusu ile evlilik ve çocuk sahibi olma zamanları arasındaki ilişkiyi araştırmak için Lim ve meslektaşları, sosyal statü arzusunun katılımcıların evlilik ve çocuk sahibi olmayı erteleyip ertelemeyeceklerini test ettikleri iki deney gerçekleştirdi.

Murdoch Üniversitesi'nden Amy J. Lim, "Ekonomik açıdan zengin ülkelerdeki düşük doğurganlık, araştırma ekibimizin yıllardır gözlemlediği ilginç bir paradokstur. Bu ülkelerde aile kurmak ve çocuk yetiştirmek için bol miktarda kaynak bulunmasına rağmen, doğurganlık oranları sürekli olarak düşüyor ve genellikle ikame seviyelerinin altına iniyor " diyor.

5 İLA 6 YIL DAHA ERTELEMEK İSTİYORLAR

İlk çalışmada, insanların evlenmek ve çocuk sahibi olmak istedikleri yaşlar incelendi. Araştırmacılar, 40 yaş altı 268 katılımcıdan oluşan bir grup oluşturdu. Bu yaş seçiminin nedeni, kadınların 40 yaşından sonra çocuk sahibi olma yeteneklerinin belirgin şekilde azalmasıydı. Katılımcıların tümü bekar ve çocuk sahibi olmamış olmalıydı.

Sosyal statü grubundaki katılımcılar, hayatlarındaki en önemli amacın sosyal basamakları tırmanmak olduğu varsayımsal bir senaryo okudular. Metin, yüksek mevkilere ulaşmanın kendileri ve sosyal çevreleri için çok önemli olduğunu, başarının onlara saygı ve iyi bir yaşam getireceğini belirtiyordu.

Kontrol grubundaki katılımcılara ise anahtarlarını kaybettikleri ve saatlerce aramalarına rağmen bulamadıkları bir senaryo sunuldu. Bu metinlerin ardından katılımcılara hangi yaşta evlenmek ve ilk çocuklarını hangi yaşta doğurmak istediklerini sordular. Ayrıca, tek çocuk sahibi olup tüm zamanlarını ve kaynaklarını ona mı yoksa birden fazla çocuk sahibi olup zamanlarını ve kaynaklarını paylaşmayı mı tercih edeceklerini de sordular.

İkinci çalışmada ise 451 kişilik bir örneklem kullanıldı ve benzer bir prosedür uygulandı. Sosyal statü grubu ve kontrol grubu aynı prosedürden geçti; ancak herhangi bir metin okumayan, sadece tercih ettikleri evlilik ve çocuk sahibi olma yaşlarını bildiren bir üçüncü grup da vardı.