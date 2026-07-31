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        Haberler Dünya Donald Trump: Hamas silahsızlanacak

        Donald Trump: Hamas silahsızlanacak

        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun Hamas'ın silahsızlanması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 01:29 Güncelleme:
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        Donald Trump: Hamas silahsızlanacak

        ABD Başkanı, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulundu.

        Trump, "Bugün Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlanması için tarihi bir anlaşmaya vardı. Bu, kalıcı barış ve güvenlik yolunda muazzam bir adımdır.

        Bu anlaşma, Gazze'nin nihayetinde yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesi ve bu hükümetin Filistin halkına yardımcı olmak için Barış Kurulu ile yakın iş birliği yapması yönünde kritik bir adımdır." ifadelerini kullandı.

        Trump ayrıca, "Anlaşma, dikkatle yapılandırılmış aşamalar halinde hayata geçirilecektir. Silahsızlanma tamamlandığında İsrail güçleri geri çekilecek ve Uluslararası İstikrar Gücü, yeni Filistin polis gücüyle birlikte Gazze'nin hem kendi sakinleri hem de komşuları için güvenli olmasını sağlayacaktır." dedi.

        TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

        Trump, aralarında Türkiye'nin de olduğu arabulucu ülkelere teşekkürlerini iletti:

        "Arabulucular; Mısır, Katar ve Türkiye'ye önemli çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle bu tarihi atılımı mümkün kılan olağanüstü ekibime de özel teşekkürlerimi sunuyorum."

        ABD Başkanı, Gazze'nin yönetimini yeni bir Filistin hükümetinin üstleneceğini dile getirdi:

        "Bu anlaşma kapsamında Gazze, nihayet halkına hizmet edecek, yeni bir Filistin hükümetinin yönetimine geçecek."

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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