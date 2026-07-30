MAÇ BİTTİ!
Trabzonspor, Al-Sadd'a 1-0 mağlup oluyor!
Trabzonspor, sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu.
Avusturya'nın Schladming Kasabası'nda kamp yapan bordo-mavililer, sezon öncesi ikinci hazırlık maçını Salzburg kentindeki Anif Stadı'nda oynadı.
Karşılaşmanın tek golünü 35. dakikada konuk takım kaydetti. Bu dakikada Otavio, ceza alanı içinde Nwaiwu tarafından düşürülünce karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Firmino, topu filelere gönderdi: 0-1
83. dakikada ikili mücadelede sakatlık yaşayan Ozan Tufan'ın yerine Oğuzhan Ertem oyuna dahil oldu.
Sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da tesislerinde başlayan Trabzonspor, ikinci hazırlık karşılaşmasında da mağlup olurken gol de kaydedemedi.
İlk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci maçı da 1-0 kaybetti.
Trabzonspor'un hazırlık maçı kadrosunda 4 oyuncu yer almadı.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra takımdan ayrılmaları gündemde olan Draguş ile Salih Malkoçoğlu, 32 kişilik kadroya alınmadı.
Trabzonspor'un Avusturya'daki son hazırlık maçı da HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bordo-Mavililer, 2 Ağustos'ta Udinese ile karşılaşacak.
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