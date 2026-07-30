MAÇ BİTTİ!

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        Trabzonspor: 0 - Al-Sadd: 1 | MAÇ SONUCU (Hazırlık maçı)

        Trabzonspor, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Katar ekibi Al-Sadd'a 1-0 mağlup oldu. Al-Sadd'a galibiyeti getiren golü 35. dakikada Roberto Firmino kaydetti. Trabzonspor Al-Sadd mücadelesi HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 11:13 Güncelleme:
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        Trabzonspor'dan tatsız prova!

        Trabzonspor, sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu.

        Avusturya'nın Schladming Kasabası'nda kamp yapan bordo-mavililer, sezon öncesi ikinci hazırlık maçını Salzburg kentindeki Anif Stadı'nda oynadı.

        Karşılaşmanın tek golünü 35. dakikada konuk takım kaydetti. Bu dakikada Otavio, ceza alanı içinde Nwaiwu tarafından düşürülünce karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Firmino, topu filelere gönderdi: 0-1

        83. dakikada ikili mücadelede sakatlık yaşayan Ozan Tufan'ın yerine Oğuzhan Ertem oyuna dahil oldu.

        İKİNCİ MAÇTA DA GOL ATAMADI

        Sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da tesislerinde başlayan Trabzonspor, ikinci hazırlık karşılaşmasında da mağlup olurken gol de kaydedemedi.

        İlk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci maçı da 1-0 kaybetti.

        KAMP KADROSUNDA 4 OYUNCU YOK

        Trabzonspor'un hazırlık maçı kadrosunda 4 oyuncu yer almadı.

        Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra takımdan ayrılmaları gündemde olan Draguş ile Salih Malkoçoğlu, 32 kişilik kadroya alınmadı.

        AVUSTURYA'DAKİ SON HAZIRLIK MAÇI DA HT SPOR'DA!

        Trabzonspor'un Avusturya'daki son hazırlık maçı da HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bordo-Mavililer, 2 Ağustos'ta Udinese ile karşılaşacak.

        MAÇ BİTTİ!

        Trabzonspor, Al-Sadd'a 1-0 mağlup oluyor!

        ONUACHU NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ!

        Sidny Cabral'ın kullandığı frikik, kaleciden döndü. Onuachu dönen topu değerlendiremedi.

        İKİNCİ YARI BAŞLADI

        Trabzonspor Al-Sadd mücadelesinde ikinci yarı oynanıyor.

        DEVRE ARASI

        Al-Sadd, Trabzonspor karşısında ilk yarıya 1-0 önde giriyor

        AL-SADD ÖNE GEÇİYOR!

        Al-Sadd kazandığı penaltı sonrası 35. dakikada Roberto Firmino ile 1-0 geçiyor!

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        FIRTINA TEK PASLARLA ATAĞA ÇIKTI!

        Trabzonspor tek paslarla atağa çıktı fakat pozisyonun sonunu getiremedi.

        MAÇ BAŞLADI!

        Trabzonspor Al-Sadd maçında ilk düdük geldi!

        İLK 11'LER BELLİ OLDU

        Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Jabol-Folcarelli, Bouchouari, Saviolo, Muçi, Aral Şimşir, Onuachu

        Al-Sadd: Al Dossari, Elhannach, Salman, Bounacer, Otavio, Sori, Torres, Luiz, Ali, Firmino, Mujica

        HT SSPOR FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLARI

        Uydu Bilgileri:

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        42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        Yayıncı Platformlar:

        Digitürk: Kanal 75

        D-Smart: Kanal 79

        Tivibu: Kanal 87

        Kablo TV: Kanal 227

        Turkcell TV+: Kanal 73

        Radyo Frekansı: İstanbul 105.4

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