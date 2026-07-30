Trabzonspor, sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu.

Avusturya'nın Schladming Kasabası'nda kamp yapan bordo-mavililer, sezon öncesi ikinci hazırlık maçını Salzburg kentindeki Anif Stadı'nda oynadı.

Karşılaşmanın tek golünü 35. dakikada konuk takım kaydetti. Bu dakikada Otavio, ceza alanı içinde Nwaiwu tarafından düşürülünce karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Firmino, topu filelere gönderdi: 0-1

83. dakikada ikili mücadelede sakatlık yaşayan Ozan Tufan'ın yerine Oğuzhan Ertem oyuna dahil oldu.

İKİNCİ MAÇTA DA GOL ATAMADI

Sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da tesislerinde başlayan Trabzonspor, ikinci hazırlık karşılaşmasında da mağlup olurken gol de kaydedemedi.

İlk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci maçı da 1-0 kaybetti.

KAMP KADROSUNDA 4 OYUNCU YOK

Trabzonspor'un hazırlık maçı kadrosunda 4 oyuncu yer almadı.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra takımdan ayrılmaları gündemde olan Draguş ile Salih Malkoçoğlu, 32 kişilik kadroya alınmadı.

AVUSTURYA'DAKİ SON HAZIRLIK MAÇI DA HT SPOR'DA!

Trabzonspor'un Avusturya'daki son hazırlık maçı da HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bordo-Mavililer, 2 Ağustos'ta Udinese ile karşılaşacak.

20:49 30/07/2026 MAÇ BİTTİ! Trabzonspor, Al-Sadd'a 1-0 mağlup oluyor! Paylaş facebook

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20:00 30/07/2026 İKİNCİ YARI BAŞLADI Trabzonspor Al-Sadd mücadelesinde ikinci yarı oynanıyor. Paylaş facebook

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19:47 30/07/2026 DEVRE ARASI Al-Sadd, Trabzonspor karşısında ilk yarıya 1-0 önde giriyor Paylaş facebook

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19:00 30/07/2026 MAÇ BAŞLADI! Trabzonspor Al-Sadd maçında ilk düdük geldi! Paylaş facebook

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17:19 30/07/2026 İLK 11'LER BELLİ OLDU Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Jabol-Folcarelli, Bouchouari, Saviolo, Muçi, Aral Şimşir, Onuachu Al-Sadd: Al Dossari, Elhannach, Salman, Bounacer, Otavio, Sori, Torres, Luiz, Ali, Firmino, Mujica Paylaş facebook

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