Inter Turku: 2 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU (Başakşehir Avrupa'ya veda etti!)
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki 1-1'in rövanşında konuk olduğu Finlandiya ekibi Inter Turku'ya 2-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Temsilcimiz Başakşehir, 18'de Jasse Tuominen ile 47. dakikada Clinton Jephta'nın kaydettiği gollere engel olamadı.
Giriş: 30 Temmuz 2026 - 20:53 Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Finlandiya ekibi Inter Turku'ya 2-0 mağlup oldu.
Sahasında oynadığı ilk maçta Inter Turku ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüremedi ve Avrupa kupalarına veda etti.
47. dakikada Inter Turku farkı 2'ye çıkardı. Essomba'nın sağdan ortasında arka direkte topu kontrol eden Jephta, ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer'in sağından ağlara gönderdi: 2-0.
Inter Turku, karşılaşmayı 2-0 kazandı ve adını UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yazdırdı.
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