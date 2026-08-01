Orman yangınlarına dikkat... 3 bölgede fırtınanın hızı 70 km! İllerimizde hava durumu...
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'da rüzgarın hızı saatte 70 km'ye kadar çıkıyor. Orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un iç, Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
FIRTINANIN HIZI 70 KM OLACAK
Rüzgarın güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İLLERİMEZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 30, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 29, Az bulutlu ve açık
İZMİR: 37, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık
BURSA: 32, Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE: 31, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 30, Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ: 29, Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR: 30, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 38, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık
ADANA: 36, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 37, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 34, Az bulutlu ve açık
HATAY: 35, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 31, Az bulutlu ve açık
KONYA: 30, Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR: 28, Az bulutlu ve açık
BOLU: 29, Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU: 29, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 26, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 28, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 29, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 32, Parçalı bulutlu
KARS: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 40, Az bulutlu
VAN: 32, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 43, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 40, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 41, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık