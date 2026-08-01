Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un iç, Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

FIRTINANIN HIZI 70 KM OLACAK

Rüzgarın güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERİMEZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

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ANKARA: 30, Az bulutlu ve açık

İSTANBUL: 29, Az bulutlu ve açık

İZMİR: 37, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık

BURSA: 32, Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE: 31, Az bulutlu ve açık

BALIKESİR: 30, Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ: 29, Az bulutlu ve açık

A.KARAHİSAR: 30, Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 38, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık

ADANA: 36, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 37, Az bulutlu ve açık

BURDUR: 34, Az bulutlu ve açık

HATAY: 35, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 31, Az bulutlu ve açık

KONYA: 30, Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR: 28, Az bulutlu ve açık

BOLU: 29, Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU: 29, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 26, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 28, Parçalı bulutlu

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SAMSUN: 29, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 32, Parçalı bulutlu

KARS: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 40, Az bulutlu

VAN: 32, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 43, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 40, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 41, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık