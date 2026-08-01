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        Orman yangınlarına dikkat... 3 bölgede fırtınanın hızı 70 km! İllerimizde hava durumu...

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'da rüzgarın hızı saatte 70 km'ye kadar çıkıyor. Orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 06:57 Güncelleme:
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        Orman yangınlarına dikkat... 3 bölgede fırtınanın hızı 70 km!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un iç, Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        FIRTINANIN HIZI 70 KM OLACAK

        Rüzgarın güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        İLLERİMEZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

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        ANKARA: 30, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 29, Az bulutlu ve açık

        İZMİR: 37, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 32, Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE: 31, Az bulutlu ve açık

        BALIKESİR: 30, Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ: 29, Az bulutlu ve açık

        A.KARAHİSAR: 30, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 38, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 36, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 37, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 34, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 35, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 31, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 30, Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR: 28, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 29, Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU: 29, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 26, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 28, Parçalı bulutlu

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        SAMSUN: 29, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 32, Parçalı bulutlu

        KARS: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 40, Az bulutlu

        VAN: 32, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 43, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 40, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 41, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık

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