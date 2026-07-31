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        Haberler Gündem 3. Sayfa Marmara'da 4 kentte denize giriş yasaklandı

        Marmara'da 4 kentte denize giriş yasaklandı

        Marmara'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle peş peşe denize girilmemesi konusunda uyarı yapıldı. Tekirdağ'da Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Saray, Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleriyle, Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinin yanı sıra Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 13:54 Güncelleme:
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        Tekirdağ'da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerinde denize girmek geçici süreyle yasaklandı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda Tekirdağ Valiliği'nce alınan karar kapsamında, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga riski nedeniyle Süleymanpaşa ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy sahillerinde 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde denize girilmesine izin verilmeyecek.

        TEKİRDAĞ SARAY'DA 3 GÜNLÜK YASAK

        Öte yandan, Saray ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle denize 3 gün giriş yasağı uygulanacağı bildirildi.

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        SAKARYA'DAKİ TÜM PLAJLAR İÇİN UYARI

        Karadeniz'e kıyısı olan Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki tüm plaj ve sahillerde, Kocaeli'nin ise Kandıra ilçesinde bazı sahillerde olumsuz şartlar nedeniyle denize girişlere bugün de yasak getirildi.

        KOCAELİ KANDIRA'DA DENİZ YASAĞI

        Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki tüm plaj ve sahillerde, Kocaeli'nin ise Kandıra ilçesinde bazı sahillerde elverişsiz koşullar nedeniyle dün ve önceki gün de denize girmek yasaklanmıştı.

        KIRKLARELİ'NİN 2 İLÇESİNDE YASAK UYARISI

        Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

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