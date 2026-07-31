Tekirdağ'da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerinde denize girmek geçici süreyle yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda Tekirdağ Valiliği'nce alınan karar kapsamında, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga riski nedeniyle Süleymanpaşa ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy sahillerinde 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde denize girilmesine izin verilmeyecek.

TEKİRDAĞ SARAY'DA 3 GÜNLÜK YASAK

Öte yandan, Saray ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle denize 3 gün giriş yasağı uygulanacağı bildirildi.

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SAKARYA'DAKİ TÜM PLAJLAR İÇİN UYARI

Karadeniz'e kıyısı olan Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki tüm plaj ve sahillerde, Kocaeli'nin ise Kandıra ilçesinde bazı sahillerde olumsuz şartlar nedeniyle denize girişlere bugün de yasak getirildi.

KOCAELİ KANDIRA'DA DENİZ YASAĞI

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki tüm plaj ve sahillerde, Kocaeli'nin ise Kandıra ilçesinde bazı sahillerde elverişsiz koşullar nedeniyle dün ve önceki gün de denize girmek yasaklanmıştı.

KIRKLARELİ'NİN 2 İLÇESİNDE YASAK UYARISI

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.