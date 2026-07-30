Cem Küçük gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre, gazeteci Cem Küçük, yürütülen bir soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj" suçlamasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj” suçlarından 30.07.2026 günü İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'ne yakalama ve gözaltına alma talimatı verilmiştir. Şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştır"