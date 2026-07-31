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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eyüpsultan'da oto galeri ateş açıldı: 2'si ağır 4 yaralı

        Eyüpsultan'da oto galeri ateş açıldı: 2'si ağır 4 yaralı

        İstanbul Eyüpsultan'da motosikletle bir oto galerinin önüne gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli silahla iş yerine ateş açtı. Saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 00:42 Güncelleme:
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        Oto galeriye silahlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı
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        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre, motosikletle bir oto galerinin önüne gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli silahla iş yerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

        2'Sİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandıkları belirlenen Enes S.(34), Ensar S.(29), Onur G.(30), Onur H.(27) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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