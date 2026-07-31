Eyüpsultan'da oto galeri ateş açıldı: 2'si ağır 4 yaralı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, motosikletle bir oto galerinin önüne gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli silahla iş yerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

2'Sİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandıkları belirlenen Enes S.(34), Ensar S.(29), Onur G.(30), Onur H.(27) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.