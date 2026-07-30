MAÇ BİTTİ!
Beşiktaş, Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaştı. MCH Arena'da oynanan mücadeleyi Siyah-beyazlılar 2-0 kazandı ve toplamda 3-0 skorla adını Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yazdırdı.
Beşiktaş'a galibiyeti ve turu getiren golleri 70. dakikada Rashica ve 76. dakikada Orkun Kökçü (p) kaydetti.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Çekya temsilcisi Hradec Kralove oldu.
Çalıştırdığı ekiplerde sık sık rotasyon yapmasıyla dikkati çeken teknik direktör Vincenzo Italiano, sezonun ikinci maçında kadroda değişikliğe gitmedi.
Beşiktaş ile ikinci karşılaşmasına çıkan İtalyan çalıştırıcı, İstanbul'daki ilk maçı kazanan ilk 11'i korudu.
Dün gerçekleştirilen basın toplantısında konuya ilişkin bir soruya Italiano, "Son yıllarda çalıştırdığım takımlarla üç farklı organizasyonda mücadele ettik. Rotasyon yapmak zorunda kalmıştım. Aynı zamanda oynamayan oyuncuları gruba daha çok dahil etmek istiyorum. Rotasyon hep yaptığım bir şey, doğru. Yarın için ise geçen hafta sahada olan çocukların büyük bölümü sahada olacak." yanıtını vermişti.
Siyah-beyazlılarda, Midtjylland karşılaşmasında 3 eksik vardı.
Beşiktaş'ta izinli olan Leandro Trossard, kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ile ayak bileğinde yaralanma tespit edilen Wilfried Ndidi, rövanşta görev alamadı.
Beşiktaş, sezonun ilk dış saha maçına Danimarka'da Midtjylland karşısında çıktı.
2026-27 sezonunu UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçıyla sahasında açan siyah-beyazlılar, rövanşta Midtjylland'a konuk oldu.
Vincenzo Italiano ve öğrencileri, 1-0'lık skor avantajıyla MCH Arena'da mücadele etti.
Danimarka'da ve çevre ülkelerde yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar, Midtjylland ile oynanan ikinci eleme turu karşılaşmasında Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı.
Gün boyu Herning kentinde renkli görüntüler oluşturan siyah-beyazlı taraftarların MCH Arena'ya gelmesiyle coşku daha da arttı.
Müsabakaya büyük ilgi gösteren taraftarlar, takımlarını maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla destekledi.
Bazı Beşiktaşlı taraftarlar ise karşılaşmayı Midtjylland'ı destekleyen futbolseverlerle yan yana izledi.