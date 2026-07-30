MAÇ BİTTİ!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaştı. MCH Arena'da oynanan mücadeleyi Siyah-beyazlılar 2-0 kazandı ve toplamda 3-0 skorla adını Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yazdırdı.

Beşiktaş'a galibiyeti ve turu getiren golleri 70. dakikada Rashica ve 76. dakikada Orkun Kökçü (p) kaydetti.

3.ELEME TURUNDA RAKİP KRALOVE!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Çekya temsilcisi Hradec Kralove oldu.

İLK 11 DEĞİŞMEDİ

Çalıştırdığı ekiplerde sık sık rotasyon yapmasıyla dikkati çeken teknik direktör Vincenzo Italiano, sezonun ikinci maçında kadroda değişikliğe gitmedi.

Beşiktaş ile ikinci karşılaşmasına çıkan İtalyan çalıştırıcı, İstanbul'daki ilk maçı kazanan ilk 11'i korudu.

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Dün gerçekleştirilen basın toplantısında konuya ilişkin bir soruya Italiano, "Son yıllarda çalıştırdığım takımlarla üç farklı organizasyonda mücadele ettik. Rotasyon yapmak zorunda kalmıştım. Aynı zamanda oynamayan oyuncuları gruba daha çok dahil etmek istiyorum. Rotasyon hep yaptığım bir şey, doğru. Yarın için ise geçen hafta sahada olan çocukların büyük bölümü sahada olacak." yanıtını vermişti.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VARDI

Siyah-beyazlılarda, Midtjylland karşılaşmasında 3 eksik vardı.

Beşiktaş'ta izinli olan Leandro Trossard, kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ile ayak bileğinde yaralanma tespit edilen Wilfried Ndidi, rövanşta görev alamadı.

SEZONUN İLK DEPLASMANIYDI

Beşiktaş, sezonun ilk dış saha maçına Danimarka'da Midtjylland karşısında çıktı.

2026-27 sezonunu UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçıyla sahasında açan siyah-beyazlılar, rövanşta Midtjylland'a konuk oldu.

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Vincenzo Italiano ve öğrencileri, 1-0'lık skor avantajıyla MCH Arena'da mücadele etti.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Danimarka'da ve çevre ülkelerde yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar, Midtjylland ile oynanan ikinci eleme turu karşılaşmasında Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı.

Gün boyu Herning kentinde renkli görüntüler oluşturan siyah-beyazlı taraftarların MCH Arena'ya gelmesiyle coşku daha da arttı.

Müsabakaya büyük ilgi gösteren taraftarlar, takımlarını maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla destekledi.

Bazı Beşiktaşlı taraftarlar ise karşılaşmayı Midtjylland'ı destekleyen futbolseverlerle yan yana izledi.

21:50 30/07/2026 MAÇ BİTTİ! Beşiktaş, Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti! Paylaş facebook

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20:00 30/07/2026 MAÇ BAŞLADI! Midtjylland - Beşiktaş maçında ilk düdük geldi! Paylaş facebook

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