MAÇ BİTTİ!

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        Midtjylland: 0 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU (Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde turladı!)

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti ve toplamda 3-0 skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı! Beşiktaş'a galibiyeti ve turu getiren golleri 70. dakikada Rashica ve 76. dakikada Orkun Kökçü (p) kaydetti. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 09:58 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Danimarka'da turu söktü aldı!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaştı. MCH Arena'da oynanan mücadeleyi Siyah-beyazlılar 2-0 kazandı ve toplamda 3-0 skorla adını Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yazdırdı.

        Beşiktaş'a galibiyeti ve turu getiren golleri 70. dakikada Rashica ve 76. dakikada Orkun Kökçü (p) kaydetti.

        3.ELEME TURUNDA RAKİP KRALOVE!

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Çekya temsilcisi Hradec Kralove oldu.

        İLK 11 DEĞİŞMEDİ

        Çalıştırdığı ekiplerde sık sık rotasyon yapmasıyla dikkati çeken teknik direktör Vincenzo Italiano, sezonun ikinci maçında kadroda değişikliğe gitmedi.

        Beşiktaş ile ikinci karşılaşmasına çıkan İtalyan çalıştırıcı, İstanbul'daki ilk maçı kazanan ilk 11'i korudu.

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        Dün gerçekleştirilen basın toplantısında konuya ilişkin bir soruya Italiano, "Son yıllarda çalıştırdığım takımlarla üç farklı organizasyonda mücadele ettik. Rotasyon yapmak zorunda kalmıştım. Aynı zamanda oynamayan oyuncuları gruba daha çok dahil etmek istiyorum. Rotasyon hep yaptığım bir şey, doğru. Yarın için ise geçen hafta sahada olan çocukların büyük bölümü sahada olacak." yanıtını vermişti.

        BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VARDI

        Siyah-beyazlılarda, Midtjylland karşılaşmasında 3 eksik vardı.

        Beşiktaş'ta izinli olan Leandro Trossard, kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ile ayak bileğinde yaralanma tespit edilen Wilfried Ndidi, rövanşta görev alamadı.

        SEZONUN İLK DEPLASMANIYDI

        Beşiktaş, sezonun ilk dış saha maçına Danimarka'da Midtjylland karşısında çıktı.

        2026-27 sezonunu UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçıyla sahasında açan siyah-beyazlılar, rövanşta Midtjylland'a konuk oldu.

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        Vincenzo Italiano ve öğrencileri, 1-0'lık skor avantajıyla MCH Arena'da mücadele etti.

        BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

        Danimarka'da ve çevre ülkelerde yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar, Midtjylland ile oynanan ikinci eleme turu karşılaşmasında Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı.

        Gün boyu Herning kentinde renkli görüntüler oluşturan siyah-beyazlı taraftarların MCH Arena'ya gelmesiyle coşku daha da arttı.

        Müsabakaya büyük ilgi gösteren taraftarlar, takımlarını maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla destekledi.

        Bazı Beşiktaşlı taraftarlar ise karşılaşmayı Midtjylland'ı destekleyen futbolseverlerle yan yana izledi.

        MAÇ BİTTİ!

        Beşiktaş, Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti!

        FARK 2'YE ÇIKIYOR!

        Beşiktaş'ta penaltı vuruşunda topun başına geçen Orkun Kökçü 76. dakikada skoru 2-0'a getiriyor!

        PENALTI KAZANIYORUZ!

        Beşiktaş 74. dakikada İlhan Fakılı ile penaltı kazanıyor!

        ÖNE GEÇİYORUZ!

        Beşiktaş 70. dakikada Milot Rashica ile 1-0 öne geçiyor!

        KIRMIZI KART!

        Midtjylland 10 kişi. Beşiktaşlı Oh'a orta sahada yaptığı faul sonrası sarı kart gören Erlic, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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        İKİNCİ YARI BAŞLADI

        Midtjylland - Beşiktaş mücadelesinde ikinci yarı başladı!

        DEVRE ARASI

        Midtjylland - Beşiktaş maçında ilk yarı 0-0 sona eriyor

        DİREKTEN DÖNDÜ

        Midtjylland gole yaklaştı. Hızlı gelişen hücumda Franculino, ceza sahası dışından ayak dışıyla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, direkten oyun alanına geri döndü.

        BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ

        Beşiktaş tehlikesi. Sağ kanattan gelişen atakta Cerny'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Olaitan'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.

        MAÇ BAŞLADI!

        Midtjylland - Beşiktaş maçında ilk düdük geldi!

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        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Osorio, Bravo, Andreasen, Billing, Castillo, Dju, Gue-Sung

        Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh

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