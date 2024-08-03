İflah olmaz kötümserlerin dünyasında ayakta kalma rehberi

“Hayatımdan negatif insanları sildim. Ohh, temiz bir sayfa açtım!” gibi Instagram paylaşımlarına denk geldiğimde bunun nasıl yapıldığını düşünüp durdum, ama hiç çözemedim. Sahi, nasıl öyle hemen siliniveriyor bir kalemde insanlar? Sile sile geriye ne kalıyor? Kafamda bu deli sorular bir yanda dururken, negatif insanların nefesini hemen ensede hissetmenin verdiği rahatsızlığı da biliyorum. O zaman sorayım: Şikayetperverlerin dünyasında nasıl ayakta kalınır?

Tamam, ülkede bazılarımız için işler istediğimiz gibi gitmiyor olabilir, hayatlarımız da dört dörtlük değildir belki… Ya da daha küçük çaplı şikayet konularımız; arkadaş buluşmasına geç bırakan trafik, gece yarısı uyutmayan gürültücü komşu olabilir. Ara sıra öfkelenen biri ile hemen hemen her durumda sorun bulan biri arasında bir fark olduğunu kabul edelim.

Sürekli hayatın çıkmazlarını yüzümüze çarpan, her şeyden şikayet ederek güneşli günde bile bulutlu hava kasveti yayan birilerinin varlığı daha da can acıtıcı olmaz mı? Evet, bu gerçeği düşününce yoluna birilerini sile sile devam edenlere saygımı şapka çıkararak gösterip çevredeki şikayetperver arkadaşlar için çözüm aramak istiyorum.