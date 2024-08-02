Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

Mutfağınızı baştan aşağı yenilemeden daha iyi görünmesini sağlamanın birçok yolu var.

Mutfak tadilatları günümüz şartlarında çok maliyetli. Belki kiradasınız ve başkasının mülküne yatırım yapmak istemiyorsunuz. Ya da mutfak yerine para harcayacağınız daha önemli şeyler var.

Bu yüklü maliyetten kurtulmanın, mutfağınızdaki her şeyi söküp atmadan iyileştirmenin pek çok yolu var ve sonuçlar oldukça etkileyici.

Profesyonel tasarımcılar bile bazen israftan ve gereksiz masraftan kaçınmak için hem müşterilerinin hem de kendi evlerinin mutfağının bir kısmını olduğu gibi bırakır. Yani dolapların kasası iyiyse, iyi inşa edilmişse tadilat sırasında dolapların etrafından dolaşılır.

Bir mutfağın görünümünü güncellemenin en kolay, en ucuz ve en etkili yollarından biri dolapları boyamak. Mutfak dolaplarının genel durumu iyiyse ve düzeninden memnunsanız, kullanışlıysa, boyayarak rengini değiştirebilirsiniz ve bu da mutfağınızda çok şey değiştirir.

İstanbul'da yaşayan fizik öğretmeni Tacihan Yongacı'nın 2014 yılında açtığı, ev mobilyalarını dönüştürdüğü Dekotrend adlı instagram hesabını 1,2 milyon insan takip ediyor. Evinin odalarını, eskiyen mobilyalarını ve mutfağını yenilerken öğrendiği tüm bilgi birikimini bu hesaptan paylaşan Yongacı zaman içerisinde kimbilir kaç kadına ilham ve cesaret verdi. Yongacı geri dönüşüme inananlardan. Atmak yerine yenilemekten yana.

Hesabı incelemeye başladığımdan beri evdeki tüm eşyalara bu neye dönüşür diye bakıyorum. Dolap kapaklarına çıta çaksam, ıhlamur yeşiline boyasam ve başka türlü türlü düşünceler. Hesap gerçekten ilham verici. Aydınlanan mutfakları, ahşapmış gibi görünen tezgahları, mobilyalara yapılan desenleri, vidalanan mobilya ayaklarını gördükçe insan yeni bir hobi bulmuş gibi seviniyor. Yongacı'ya dönüştürmek istediğiniz mobilyanın fotoğrafını attığınızda neler yapabileceğinizi söyleyerek yardımcı da oluyor.

Mutfağınızın dolaplarını, tavanını, duvarlarını boyayarak ve sarkıt hasır bir aydınlatma tercih ederek anında etki görebilirsiniz. Dolapları bir fırça yardımıyla elle boyayabilirsiniz. Fırça ile boyadığınızda yüzeyde fırça darbeleri oluşacaktır. Bazı insanlar bu dokuyu sever ancak sevmiyorsanız bir rulo yardımıyla boyanın üzerinden geçerek daha pürüzsüz bir yüzey elde edebilirsiniz. Atölyelerde bu dolaplar püskürtme yöntemiyle profesyonelce boyanıyor. Ancak mutfağınızı kendi imkanlarınızla dönüştürdüğünüz için elle boyanmış bir görünüm gerçekten en iyi sonucu verecektir.

2) Fayansları boyayın

Dolaplarla uğraştıktan sonra fırçayı hemen bir kenara bırakmayın. Mutfak dolaplarına tezat oluşturacak renklerde, örneğin açık pembeye, sarıya ya da beyaza boyanmış lavabo arkası karo fayanslar tercih edebilirsiniz. Desenleri yok edebilirsiniz, renk değiştirebilirsiniz. Malzeme fayans olmak zorunda da değil. Sticker şeklinde satılan çini desenleri de tercih edebilirsiniz.

Boya, çok fazla değişiklik yaratmanın en önemli yolu. Fayans boyayabilirsiniz, tuğla boyayabilirsiniz, melamin boyayabilirsiniz, metal boyayabilirsiniz. Her duvarı farklı renge de boyayabilirsiniz. Farklı unsurları zıt renklere boyamak mutfağa dinamizm katar. Bazı boyalar astar bile gerektirmez, direkt boyayı uygulayabilirsiniz.

Fayansları boyamak yerine tamamen değiştirebilirsiniz de. Çini, seramik, toprak karolar ya da kare mermerler seçip kendi zevkinizi gösterebilirsiniz. Bu mutfağı tamamen farklı bir mutfak gibi hissettirir.

3) Tezgahı ve kulpları değiştirin

Tezgahı boyamak bir çözüm evet. Ama tamamen değiştirmek isterseniz taş, ahşap, mermer, çimstone, kuvars, porselen, mermerit seçebilirsiniz. Boyarken ahşap ve mermer görüntüsü elde etmek için neler yapabileceğinizi dekotrend hesabında görebilirsiniz.

Dolapların rengini değiştirseniz de değiştirmeseniz de, üzerlerine yeni bir donanım takmak mutfağınıza yeni bir görünüm kazandırmanıza yardımcı olabilir. Farklı üreticilerin topuz ve kulplarını bir araya getirebilirsiniz. Kulplar sarı pirinç ya da bronz olabilir, siyah metal bile tercih edebilirsiniz. Ancak denemek için önce numune siparişi verseniz daha iyi olur. Sevdiğinizden ve uyumlu olduğundan eminseniz gerisini de takarsınız.

4) Aydınlatmayı değiştirin

Aydınlatma için kendine özgü, ruh halini iyileştiren armatürleri tercih edin. Birçok insanın mutfağında spotlar vardır; bunları hasır ya da keten sarkıtlarla değiştirmek mekanın görünümünü anında değiştirebilir. Adaları aydınlatmak için vintage avizeler ve büyük ölçekli sarkıtlar kullanmayı tercih edebilirsiniz. Adasında ameliyat yapabileceğiniz, aydınlatması hastanelere benzeyen mutfaklar ruh halinize iyi gelmez.

Tavan yüksekliğinin bir asma lambaya izin vermediği mutfaklarda tavan lambası kullanılabilir. Kablo tesisatınız olmasa bile dekoratif aydınlatma armatürleri ekleyebilirsiniz. Şarj edilebilen ancak kablolu lambalara benzeyen pille çalışan kablosuz aplikler de mümkün. Prizlere takılabilen kablolu aplikleri de deneyebilirsiniz. Sadece hangi duvara monte edeceğinize karar vereceksiniz.

5) Ekstra mobilya ekleyin

Yeni parçaları ve antikaları karıştırıp eşleştirebilrsiniz, yanyana durabilirler. Serbest duran mobilyalar bazen ankastre dolaplardan bile daha iyi olabilir. Örneğin tekerlekli çekmeceli ahşap bir araba da harika olur. Daha fazla depolama veya yemek hazırlama alanına mı ihtiyacınız var? Bu, mutlaka geleneksel mutfak dolapları satın almanız gerektiği anlamına gelmiyor.

Eskicilerden tabakları ve malzemeleri tutan antika, cam kapaklı bir mutfak dolabı bulup bakım yapıp mutfağınızın baş köşesine koyabilirsiniz. Eskiden evin bir köşesinde atıl duran bir mobilyayı dönüştürüp mutfağa alabilirsiniz. Yani yeni bir parça almadan da evdeki vintage parçaları kullanarak mutfağa karakter katabilirsiniz. Bu dolabı kiler dolabı gibi de kullanabilirsiniz. Ortada sandalyelerle çevrili ahşap bir masa bulunabilir.