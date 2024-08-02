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Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

Mutfağınızı yenilemek için çok para harcamanıza gerek yok. Geri dönüşüme inanıyorsanız, atmak yerine yenileyin. Size ilham verecek bir kaç tüyomuz var. Mutfağınızı değiştirmeyin, dönüştürün!

Giriş: 02.08.2024 - 12:00 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:00
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

Mutfağınızı baştan aşağı yenilemeden daha iyi görünmesini sağlamanın birçok yolu var.

Mutfak tadilatları günümüz şartlarında çok maliyetli. Belki kiradasınız ve başkasının mülküne yatırım yapmak istemiyorsunuz. Ya da mutfak yerine para harcayacağınız daha önemli şeyler var.

Bu yüklü maliyetten kurtulmanın, mutfağınızdaki her şeyi söküp atmadan iyileştirmenin pek çok yolu var ve sonuçlar oldukça etkileyici.

Profesyonel tasarımcılar bile bazen israftan ve gereksiz masraftan kaçınmak için hem müşterilerinin hem de kendi evlerinin mutfağının bir kısmını olduğu gibi bırakır. Yani dolapların kasası iyiyse, iyi inşa edilmişse tadilat sırasında dolapların etrafından dolaşılır.

İşte bazı tasarımcıların stilden ödün vermeden tasarruf etmek için kullandıkları kısayollardan bazıları.

1) Dolapları boyayın

Bir mutfağın görünümünü güncellemenin en kolay, en ucuz ve en etkili yollarından biri dolapları boyamak. Mutfak dolaplarının genel durumu iyiyse ve düzeninden memnunsanız, kullanışlıysa, boyayarak rengini değiştirebilirsiniz ve bu da mutfağınızda çok şey değiştirir.

İstanbul'da yaşayan fizik öğretmeni Tacihan Yongacı'nın 2014 yılında açtığı, ev mobilyalarını dönüştürdüğü Dekotrend adlı instagram hesabını 1,2 milyon insan takip ediyor. Evinin odalarını, eskiyen mobilyalarını ve mutfağını yenilerken öğrendiği tüm bilgi birikimini bu hesaptan paylaşan Yongacı zaman içerisinde kimbilir kaç kadına ilham ve cesaret verdi. Yongacı geri dönüşüme inananlardan. Atmak yerine yenilemekten yana.

Hesabı incelemeye başladığımdan beri evdeki tüm eşyalara bu neye dönüşür diye bakıyorum. Dolap kapaklarına çıta çaksam, ıhlamur yeşiline boyasam ve başka türlü türlü düşünceler. Hesap gerçekten ilham verici. Aydınlanan mutfakları, ahşapmış gibi görünen tezgahları, mobilyalara yapılan desenleri, vidalanan mobilya ayaklarını gördükçe insan yeni bir hobi bulmuş gibi seviniyor. Yongacı'ya dönüştürmek istediğiniz mobilyanın fotoğrafını attığınızda neler yapabileceğinizi söyleyerek yardımcı da oluyor.

Mutfağınızın dolaplarını, tavanını, duvarlarını boyayarak ve sarkıt hasır bir aydınlatma tercih ederek anında etki görebilirsiniz. Dolapları bir fırça yardımıyla elle boyayabilirsiniz. Fırça ile boyadığınızda yüzeyde fırça darbeleri oluşacaktır. Bazı insanlar bu dokuyu sever ancak sevmiyorsanız bir rulo yardımıyla boyanın üzerinden geçerek daha pürüzsüz bir yüzey elde edebilirsiniz. Atölyelerde bu dolaplar püskürtme yöntemiyle profesyonelce boyanıyor. Ancak mutfağınızı kendi imkanlarınızla dönüştürdüğünüz için elle boyanmış bir görünüm gerçekten en iyi sonucu verecektir.

2) Fayansları boyayın

Dolaplarla uğraştıktan sonra fırçayı hemen bir kenara bırakmayın. Mutfak dolaplarına tezat oluşturacak renklerde, örneğin açık pembeye, sarıya ya da beyaza boyanmış lavabo arkası karo fayanslar tercih edebilirsiniz. Desenleri yok edebilirsiniz, renk değiştirebilirsiniz. Malzeme fayans olmak zorunda da değil. Sticker şeklinde satılan çini desenleri de tercih edebilirsiniz.

Boya, çok fazla değişiklik yaratmanın en önemli yolu. Fayans boyayabilirsiniz, tuğla boyayabilirsiniz, melamin boyayabilirsiniz, metal boyayabilirsiniz. Her duvarı farklı renge de boyayabilirsiniz. Farklı unsurları zıt renklere boyamak mutfağa dinamizm katar. Bazı boyalar astar bile gerektirmez, direkt boyayı uygulayabilirsiniz.

Fayansları boyamak yerine tamamen değiştirebilirsiniz de. Çini, seramik, toprak karolar ya da kare mermerler seçip kendi zevkinizi gösterebilirsiniz. Bu mutfağı tamamen farklı bir mutfak gibi hissettirir.

3) Tezgahı ve kulpları değiştirin

Tezgahı boyamak bir çözüm evet. Ama tamamen değiştirmek isterseniz taş, ahşap, mermer, çimstone, kuvars, porselen, mermerit seçebilirsiniz. Boyarken ahşap ve mermer görüntüsü elde etmek için neler yapabileceğinizi dekotrend hesabında görebilirsiniz.

Dolapların rengini değiştirseniz de değiştirmeseniz de, üzerlerine yeni bir donanım takmak mutfağınıza yeni bir görünüm kazandırmanıza yardımcı olabilir. Farklı üreticilerin topuz ve kulplarını bir araya getirebilirsiniz. Kulplar sarı pirinç ya da bronz olabilir, siyah metal bile tercih edebilirsiniz. Ancak denemek için önce numune siparişi verseniz daha iyi olur. Sevdiğinizden ve uyumlu olduğundan eminseniz gerisini de takarsınız.

4) Aydınlatmayı değiştirin

Aydınlatma için kendine özgü, ruh halini iyileştiren armatürleri tercih edin. Birçok insanın mutfağında spotlar vardır; bunları hasır ya da keten sarkıtlarla değiştirmek mekanın görünümünü anında değiştirebilir. Adaları aydınlatmak için vintage avizeler ve büyük ölçekli sarkıtlar kullanmayı tercih edebilirsiniz. Adasında ameliyat yapabileceğiniz, aydınlatması hastanelere benzeyen mutfaklar ruh halinize iyi gelmez.

Tavan yüksekliğinin bir asma lambaya izin vermediği mutfaklarda tavan lambası kullanılabilir. Kablo tesisatınız olmasa bile dekoratif aydınlatma armatürleri ekleyebilirsiniz. Şarj edilebilen ancak kablolu lambalara benzeyen pille çalışan kablosuz aplikler de mümkün. Prizlere takılabilen kablolu aplikleri de deneyebilirsiniz. Sadece hangi duvara monte edeceğinize karar vereceksiniz.

5) Ekstra mobilya ekleyin

Yeni parçaları ve antikaları karıştırıp eşleştirebilrsiniz, yanyana durabilirler. Serbest duran mobilyalar bazen ankastre dolaplardan bile daha iyi olabilir. Örneğin tekerlekli çekmeceli ahşap bir araba da harika olur. Daha fazla depolama veya yemek hazırlama alanına mı ihtiyacınız var? Bu, mutlaka geleneksel mutfak dolapları satın almanız gerektiği anlamına gelmiyor.

Eskicilerden tabakları ve malzemeleri tutan antika, cam kapaklı bir mutfak dolabı bulup bakım yapıp mutfağınızın baş köşesine koyabilirsiniz. Eskiden evin bir köşesinde atıl duran bir mobilyayı dönüştürüp mutfağa alabilirsiniz. Yani yeni bir parça almadan da evdeki vintage parçaları kullanarak mutfağa karakter katabilirsiniz. Bu dolabı kiler dolabı gibi de kullanabilirsiniz. Ortada sandalyelerle çevrili ahşap bir masa bulunabilir.

Küçük bir mutfakta tekerlekli bir ada da mutfağa oldukça esneklik sağlar. Etrafta hareket ettirebilirsiniz. Ortaya ya da bir tarafa yerleştirebilirsiniz. Üzerinde yemek hazırlayabilir ama aynı zamanda servis de yapabilirsiniz.

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İşte haftanın kültür sanat ajandası
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Harold ve Mor Tebeşir, bu haftanın öne çıkan filmleri arasında yer alıyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini M. Night Shyamalan’ın yaptığı haftanın gerilim filmlerinden Tuzak (Trap), gittikleri bir pop konserinde kendilerini karanlık ve uğursuz bir olayın merkezinde bulan bir baba ve genç kızının hikayesini konu ediniyor. Haftanın aksiyon filmlerinden Geber! (Kill), sevdiği kadının zorla evlendirileceğini öğrenen bir adamın hikayesini konu ediyor. Sinemaseverlerin beğenisini kazanan Efsane, Nefes- Yer Eksi İki ve 3391 Kilometre filmleri Yaz Film Festivali kapsamında yeniden vizyona girecek. Beyoğlu Belediyesi Açık hava sineması gösterimleri başladı… 24 Ağustos'a kadar 16 farklı noktasında düzenlenecek olan etkinliklerde çocuklara ve yetişkinlere yönelik 21 film gösterimi yapılacak. AKM ve İş Sanat’ta çocuklar için atölyeler var... Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın’dan Üçü Bir Arada oyunu 7 Ağustos’ta Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda... Yağmur Aygün, Frida Kahlo karkteriyle Ağustos ayı boyunca Bakırköy AyDem Sahne’de. İstanbul Festivali başladı. Yenikapı’da 18 Agustos’a kadar her gün bir sanatçının konseri ve çeşitli etkinlikler var. Maximum Uniq’te 3 Ağustos’ta Barabar konseri var, After Party’de de Hey Douglas çıkıyor. Feridun Düzağaç Drock XL Kadiköy’de 3 Ağustos’ta konser verecek. Süper Star Ajda Pekkan Harbiye’de 6 Ağustos’ta konser verecek. Selamiçeşme Parkı’nda 6 Ağustos’ta Cihan Tamer ve Zihini Göktay’ın Bir Varmiş Bir Yokmuş adlı müzikli gösterisi var. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.
SGK, emekliye fark ödemesinde tarihi açıkladı
En düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da öngören karar Resmi Gazete'de yayımlandı. SGK'dan yapılan açıklamada "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi
Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki en büyük devletlerarası ajan ve tutuklu takası Türkiye'de MİT öncülüğünde gerçekleşti. İbrahim Kalın’ın başkanlığındaki MİT’in bu başarısı dünyada ses getirirken ABD ve Rusya’dan da peş peşe teşekkür açıklaması geldi. ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin ülkesine dönenleri havalimanında karşıladı
İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
Birçok insan, birden fazla işi aynı anda yapmanın üretkenliği artırdığına inanır. Ancak, bilimsel araştırmalar, insan beyninin gerçekten "multitask" yapıp yapamayacağını sorguluyor. Beynimizin eşzamanlı görevleri yerine getirme kapasitesi sınırlı olabilir mi? İşte detaylar!
Venezuela'da seçim protestoları sürüyor
Venezuela'da Pazar günü gerçekleşen başkanlık seçiminin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Seçimin hileli olduğu gerekçesiyle başlayan protestolar bugüne kadar biri asker, 17 kişi hayatını kaybetti. Ülkede devam eden protestolarda 80'den fazla asker ve polisin yaralandı
Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
Sharon Stone, İstanbul'dan sonra Bodrum'a geçti. Stone, otelinden dışarı çıkarak oğlu ve arkadaşlarıyla birlikte tekne turu yaptı. Sharon Stone'un teknenin baş kısmında güneşlendiği anlar objektiflere yansıdı