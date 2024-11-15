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        Haberler Gündem Son dakika: 1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı

        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı

        İzmir'de dün 4 katlı bir binanın en üst katında yapılan tahtakurusu ilaçlaması nedeniyle apartmanda yaşayan bazı kişiler zehirlendi. Faciada 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı hayatını kaybetti. Minik bebek gözyaşları arasında toprağa verilirken, olayda zehirlenenlerden üniversite öğrencisi Gizem Umay'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan gözaltına alınan 3 kişinin ilk ifadelerinde söz konusu dairede tarım ilacı kullandıklarını söyledikleri öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 15:43 Güncelleme: 15.11.2024 - 16:36
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        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
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        İzmir'de 4 katlı binanın en üst katında yapılan tahtakurusu ilaçlaması nedeniyle ölen Altay Toprak Kınalı için Alsancak Kahramanlar Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

        DHA'nın haberine göre cenazeye, bebeğin annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı, dedesi Mustafa Kınalı, amcası Ramazan Kınalı, aile yakınları ve bölge halkı katıldı. Kınalı çifti, ayakta durmakta güçlük çekti.

        AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

        Recep Kınalı oğlunun tabutuna sarılıp, okşayarak gözyaşı döktü. Recep Kınalı'yı kardeşi Ramazan Kınalı teselli etmeye çalıştı. Altay Toprak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        "CANIMINIZI ALDILAR"

        Cenazede konuşan Altay Toprak'ın dedesi Mustafa Kınalı, "Böyle bir şey olamaz. Bir evde kullanmış, tüm dairelere yayılmış. Canımızı aldılar. Bu kullandıkları ilaç değil. Böyle adalet olmaz, tarifi yok. İnsanların canına kıyıyorlar. Sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

        TARIM İLACI KULLANILMIŞ

        Öte yandan olayda zehirlenenlerden, apartmanda yaşayan üniversite öğrencisi Gizem Umay'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Olayla ilgili ilaçlama firması yetkilisi 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin ilk ifadelerinde söz konusu dairede tarım ilacı kullandıklarını söyledikleri öğrenildi.

        AKILLARA URAZ VE KARYA'NIN ÖLÜMÜNÜ GETİRDİ

        Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybettiği olay, geçen yıl 21 Mayıs'ta Muğla'nın Bodrum ilçesinde haşereye karşı evlerinde ilaçlama şirketi tarafından yapılan ilaçlama sonrası İnci Sandık (36) ile oğlu Sezai Talha'nın 6 aylık bebeği Uraz ile kızı Karya'nın (6) hayatını kaybettiği olayı akıllara getirdi. Olayla ilgili şirket sahibinin de aralarında olduğu 2 kişi tutuklanmıştı. Konya'da da geçtiğimiz şubat ayında yine ilaçlanan bir daire nedeniyle 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel hayatını kaybetmiş, 6 kişi de hastanelik olmuştu.

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        #haberler
        #Altay Toprak Kınalı
        #İzmir
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