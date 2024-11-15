İzmir'de 4 katlı binanın en üst katında yapılan tahtakurusu ilaçlaması nedeniyle ölen Altay Toprak Kınalı için Alsancak Kahramanlar Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

DHA'nın haberine göre cenazeye, bebeğin annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı, dedesi Mustafa Kınalı, amcası Ramazan Kınalı, aile yakınları ve bölge halkı katıldı. Kınalı çifti, ayakta durmakta güçlük çekti.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER Recep Kınalı oğlunun tabutuna sarılıp, okşayarak gözyaşı döktü. Recep Kınalı'yı kardeşi Ramazan Kınalı teselli etmeye çalıştı. Altay Toprak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. REKLAM "CANIMINIZI ALDILAR" Cenazede konuşan Altay Toprak'ın dedesi Mustafa Kınalı, "Böyle bir şey olamaz. Bir evde kullanmış, tüm dairelere yayılmış. Canımızı aldılar. Bu kullandıkları ilaç değil. Böyle adalet olmaz, tarifi yok. İnsanların canına kıyıyorlar. Sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.