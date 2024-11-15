AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Teşkilatlarımız bizim göz bebeğimizdir. Bütün teşkilatlarımıza bir kere daha teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın etrafımızdaki gelişmeleri de değerlendirerek iç cepheyi güçlendirmek çağrıları çerçevesinde bütün kongrelerimizde bu mesajın verilmesidir; iç cephenin güçlendirilmesi mesajı. Bu kongrelerimizi demokrasi şöleni havasında gerçekleştirmektir. Bu takvim bittikten sonra net bir şekilde il kongrelerimiz söz konusu olacak. Cumhurbaşkanımız 30'a yakın il kongresine katılabilir. Takvimi çok yoğun cumhurbaşkanımızın. Muhtemelen Ramazan sonundaki günlerde, il kongrelerimizle ilgili takvimin ne olacağı teşkilat başkanımız Erkan Bey tarafından MKYK'mıza ve genel başkanımıza arz edilecek.

REKLAM "AHISKA TÜRKÜ KARDEŞLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ" Erkan Bey şimdiye kadar yaptığımız kongrelerle ilgili ayrıntılı bilgi verdiler. Kadın ve gençlik kollarımızın kongreleri söz konusu. Bütün MYK, MKYK, Bakanlar Kurulu, kabine üyelerimiz ve bütün arkadaşlarımız bu kongrelere yoğun bir şekilde katılacaklardır. Geçtiğimiz gün Ahıska Türkü kardeşlerimizin sürgünde yaşadıkları acının yıl dönümüydü. Bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Genel başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın Ahıska Türklerine yoğun ilgisi var. Ahıska Türkü kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.

"CUMHUR İTTİFAKI HEDEFİNE YÜRÜYOR" Geçtiğimiz haftalarda muhalefet tarafından yoğun şekilde Cumhur İttifakı içerisinde çatlaklar, ayrılıklar vs. üzerine çok sayıda açıklama yapıldı. Bunlar bizim gündemimizi teşkil etmiyor. Bizim siyasi ajandamızda böyle bir gündemin yeri yok. Esas olarak muhalefet partisi içinde hiziplerin çatışmasını yoğun bir şekilde görüyoruz. Cumhur İttifakı oluşturan ilkelere sadakatle, hedeflere doğru kararlı şekilde yürüyerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyecek şekilde çalışmalarını yürütüyor. O sebeple Cumhur İttifakı sadece genel düzeyde sadece üst kurumsal düzeyde işleyen bir ittifak değil; sosyolojik olarak ilçe, belde, köylerde bu iradesini vatandaşımızı buluşturmuş bir ittifaktır. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'nın daha da güçlenerek yola devam edeceği kararlılığımız kesin.

"KKTC EGEMEN BİR DEVLET VE MİLLETİMİZİN GÖZ BEBEĞİ" Bugün KKTC'nin ilan edilişinin 41. yılı. 41 kere maşallah diyelim. Bu dönem içerisinde çok yoğun mücadeleler verildi. Görüldüğü gibi bütün bu mücadeleler içerisinde KKTC egemen bir devlet olarak milletimizin göz bebeği, kardeş bir devlet olarak bir sürü badireleri atlatarak yoluna devam ediyor. Rum-Yunan ikilisinin dışlama faaliyetleri, tuzaklara rağmen KKTC bölgede istikrarın temsilcisi ve egemen bir devlet olarak varlığını devam ettiriyor. Bu gün Rum kesiminin içine girdiği ilişki trafiğine dikkat edildiği zaman KKTC'nin bölge barışı açısından ne kadar kritik olduğu görülmektedir.

İSRAİL'İN GAZZE VE LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI Bütün MYK, MKYK toplantılarında ilk gündemimiz Gazze'dir. Netanyahu şebekesinin üyelerinin Batı Şeria'yı da ilhaktan bahsetmeleri bu cinayet şebekesinin bölgede daha büyük katliam, soykırım ve istikrarsızlıklara imza atmanın beyanıdır. Bu toplantıyı gerçekleştirirken bile Lübnan'a dönük saldırılar, Suriye ve İran'a yönelik tehditler devam ediyor. BM düzeninin tamamına saldıran, uluslararası hukukun tamamına saldıran, insanlık cephesinin tamamına saldıran bir şebekeyle karşı karşıyayız. Çılgın, gözü dönmüş katliam şebekesiyle karşı karşıya olduğumuz net bir şekilde görülüyor.

Kimisi tarihin tozlu raflarında kalmış tozlu mitolojiler, dini bir takım istismarın üzerinden teopolitik bir politika kurarak bütün dinleri, insanları tehdit eden bir şebeke ile karşı karşıya olduğumuz görülüyor. Gazze insanlık cephesinin, uluslararası hukukun tamamıdır. Gazze'yi savunmadan bunların savunulması söz konusu olmayacaktır. Bu soykırımın durdurulması konusunda son derece somut adımlar atılması gerekir. Türkiye'nin İsrail'e silah verilmemesi çağrısının yerine getirilmesi İsrail'in katliam yapmasını engelleyecektir.