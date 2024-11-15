15 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 15 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...
* Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyeleri ile Beykoz Belediyesi'nin etkinlikleri için başlatılan incelemeler hakkında konuştu: Eğer bir eksiğiniz kusurunuz varsa telaşlanırsınız. Telaşa gerek yok
* Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda yönetilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu şekilde belirleneceğini belirtti
* NYT yazdı: Elon Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile 'İran-ABD arasındaki gerginliğin nasıl azaltılabileceğini' görüştü
* Boks dünyasının merakla beklediği Mike Tyson - Jake Paul maçı, yarın yapılacak. Dev maç öncesi efsane boksör Mike Tyson kendisinden 31 yaş küçük rakibi Jake Paul'u tokatladı
* Mauro Icardi, Wanda Nara hakkında ilk kez konuştu. Hakkındaki şiddet iddiasını yalanlayan Icardi, boşanma aşamasındaki eşine sert tepki gösterdi
* 1 saat arayla Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamalarda her iki deprem sonrasında da olumsuz bir durum bulunmadığı ifade edildi