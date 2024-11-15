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        Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya yanıt

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci yaşadığı eşi Wanda Nara hakkında ilk kez konuştu. Hakkındaki şiddet iddiasını yalanlayan Icardi, boşanma aşamasındaki eşine sert tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 10:46 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:54
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        Çalkantılı evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Mauro Icardi ile Wanda Nara, bir süredir de olayl boşanma süreciyle konuşuluyor.

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        Wanda Nara, henüz resmi olarak Mauro Icardi'den boşanmadan rapçi L - Gante ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuş ve samimi pozlarını da sosyal medya sayfasına taşıdı.

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        Tottenham maçında sakatlanarak sezonu erken kapatan Mauro Icardi, milli ara nedeniyle Arjantin'e döndü ve tedavi sürecini burada sürdürmeye başladı.

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        ICARDI'NIN MESAJINI İFŞA ETTİ

        Wanda Nara geçtiğimiz hafta, sakatlanan Icardi'ye 'geçmiş olsun' mesajı yolladı. Yolladığı mesajın görüntüsünü yayınlayan Wanda Nara; "Yaşadıkların için üzgünüm gerçekten üzgünüm. Dizindeki sorun uzun zamandır vardı. Şimdi iyileşme zamanı. Neye ihtiyacın olursa bana güvenebilirsin. Sağlığın her şeyden önemli. Emin ol her şey yoluna girecek" dedi.

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        Mesajlaşma görüntüsünde Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'ya attığı son mesaj da görüldü. Icardi yolladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: ... Bu hiçbir şeye benzemeyecek. Yapabilirdim, aynı durumda olabilirdim ama neden yapayım? Bunu istemiyorum. Tek isteğim hayatımı huzur içinde yaşamak, hayattan tat almak. Ailemle ve çocuklarımla hayatı yaşamak. Bize kimse bir şey vermedi, her şeyi biz elde ettik. Kendine değer ver ve diğerlerini değil, kendini mutlu et. Bunları sana tekrarlayacağım. Seni seviyorum, sen bu dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınsın. Sen benim zayıflığımsın, sen benim gücümsün, güzel prenses. Kendine dikkat et. Sana sonsuza kadar göz kulak olacağım.

        Wanda Nara'nın Icardi'nin mesajını ifşa etmesi tepki çekti.

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        Günlerdir ikili arasındaki yaşananlar konuşulurken, Arjantin basınından gelen son iddia ise büyük yankı uyandırdı. İddialara göre; Mauro Icardi, Wanda Nara'nın evine gittiği fakat eşinin kendisini almaması üzerine tartışma çıktığı belirtildi. Bu tartışmanın ardından ise Wanda Nara'nın Icardi'yi polise şikâyet ettiği öne sürüldü.

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        Galatasaray Spor Kulübü, Arjantin basınının haberlerini yalanladı; ""Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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        Wanda Nara da bir açıklama yaparak; "Evimde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin haberler ışığında, medyadan bu olayları bahsetmekten veya bu olaylara atıfta bulunmaktan kaçınmalarını talep ediyorum. Aynı zamanda, medyanın 5 çocuğumla ilgili olarak onların yaşamadıkları durumlardan bahsetmekten ve reşit olmayan kızlarım için yapılan nafaka ödemelerinin miktarına herhangi bir atıfta bulunmaktan kaçınmasını talep ettiğimi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

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        Bunların üstüne bir de Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, dün Fenerbahçe formasıyla bir canlı yayına katıldı ve Türkiye'de konser vereceğini söyledi.

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        Günlerdir suskunluğunu koruyan Mauro Icardı daha fazla dayanamayarak, tüm bu yaşananların ardından konuştu.

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        "BENİ APTAL GİBİ GÖSTERDİ"

        Arjantin'de yayınlanan Socios programına yaptığı açıklamalarda; Türkiye'de ve dünya basınında yer alan şiddet iddialarını kesin bir dille yalanlayan Mauro Icardi; "Hepsi bir Wanda operasyonu. Ben kesinlikle hiçbir zaman şiddet uygulamadım. Burası benim evim ve elbette haklarım var. Wanda, ona yazdığım mesajı sosyal medya hesabından paylaştığında beni tüm dünyanın önünde bir aptal olarak ifşa etti ve bu da psikolojik bir şiddettir" ifadelerini kullandı.

        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara
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