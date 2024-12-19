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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar! Ege Rüştü Akoğlu'na müebbet hapis! - SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar! Ege Rüştü Akoğlu'na müebbet hapis!

        Ankara'da 22 yaşındaki Beyzanur Kaya'nın öldürülmesi davasında karar çıktı. 22 yaşındaki Ege Rüştü Akoğlu, iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezası aldı. Duruşmada, Akoğlu olayın kaza ile olduğunu söylerken, "Silahta 7-8 tane daha kurşun vardı, öldürme kastım olsaydı onları da kullanırdım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 08:27 Güncelleme: 19.12.2024 - 08:27
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        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar!
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        Ankara'da 5 yıllık sevgilisi Beyzanur Kaya'yı (22) öldüren Ege Rüştü Akoğlu (22), 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, takdir indirimi uygulanarak müebbet hapse çevrilirken; sanığa 'Ruhsatsız silah bulundurma'dan da 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi 1304'üncü Sokak'ta 19 Ekim 2023'te, üniversite öğrencisi Beyza Nur Kaya ile 5 yıllık ilişkisi bulunan mandıra sahibi Ege Rüştü Akoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Akoğlu, belindeki tabancayla Kaya'yı boynundan ve başından vurdu. Beyza Nur Kaya hayatını kaybetti, olay sonrası kaçan Ege Rüştü Akoğlu, saklandığı adreste yakalandı. Akoğlu, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Akoğlu hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ege Rüştü Akoğlu, taraf avukatları, Beyza Nur Kaya'nın annesi Nesrin Kaya ve kardeşi Betül Sena Kaya katıldı. Mahkeme başkanı, Beyzanur'un kardeşi Betül Sena Kaya'ya söz verdi. Betül Sena Kaya, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Ardından söz alan Nesrin Kaya, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Daha çok küçüktü, üzerine yorganını örterdim; şimdi toprağa verdim. Acımız hiçbir zaman bitmeyecek. Sizden en ağır cezayı vermenizi istiyorum" dedi.

        'KAZAYLA OLDU'

        Mahkeme başkanı tutuklu sanık Ege Rüştü Akoğlu'na söz verdi. Sanık Akoğlu, Beyzanur'a şiddet uygulamadığını iddia ederek, "Olay günü Çankırı'dan Ankara'ya gidiyordum, Beyza beni aradı, ben kötü sözler söyleyeceğini bildiğim için telefonu açmadım. Görüşmek istedi, ben de 'Çankırı'ya döneceğim' dedim, görüşmek istemedim. Çankırı'dan getirdiğim silahı temizlemek için yağladım. Kapı çaldı, Beyza geldi, ben kapıyı açmadım. Beni arayarak 'Sen adam mısın, kadın gibi kapının arkasına saklanıyorsun dedi' kapıyı açmaya giderken silahı peteğin üstüne koydum. Sarhoş gibi bana sözler söyleyerek tokat attı. Tabancayı almak için hamle yaptı, ben de hamle yaptım. Bu sırada tabanca patladı ve Beyza yere düştü. Beyza'nın vurulduğunu görünce 4 kez ambulansı aradım. Komşulara haber verdim. O esnada 'Kan kaybetmesin' diye yardım ettim. Olay kazayla meydana geldi. Silahta 7-8 tane daha kurşun vardı, öldürme kastım olsaydı onları da kullanırdım. Herkesten özür dilerim. Keşke onun yerine ben ölseydim" ifadelerini kullandı.

        Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Akoğlu'na 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Takdir indirimi uygulayan mahkeme, sanığın cezasını müebbet hapse çevirdi. Ayrıca sanık Akoğlu'na 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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