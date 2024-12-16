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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin 106 bin doların üzerine çıktı - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin 106 bin doların üzerine çıktı

        Bitcoin, 106 bin doları geçerek tarihi bir rekor kırdı. Böylece Trump'ın seçilmesiyle yüzde 50'nin üzerinde artış yaşamış oldu

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 16.12.2024 - 07:35 Güncelleme: 16.12.2024 - 07:35
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        Bitcoin'den yeni rekor
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        Bitcoin bu sabah Asya'da yüzde 3'ten fazla artarak 5 Aralık'taki önceki zirvesini aşarak benzeri görülmemiş bir şekilde 106 doları aştı.

        Seçim öncesinde Trump, bir Bitcoin stoğu oluşturmayı ve mali kurumlara, dijital varlıklara olumlu bakan kişilerin atanacağını söylemişti.

        Trump'ın kripto para piyasasına yönelik düzenlemeleri azaltacağı beklentileri de artmıştı.

        Ay başında Trump, Silikon Vadisi'nden girişimci ve yatırımcı David Sacks'ın, "Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı" olarak görev yapacağını açıkladı.

        Donald Trump, "Sacks, yasal bir çerçeve üzerinde çalışacak, böylece kripto endüstrisi istediği netliğe sahip olacak ve ABD'de gelişebilecek" ifadesini kullandı.

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        Sacks, PayPal'ın eski yöneticisi ve Trump'ın son seçimdeki öne çıkan destekçilerinden Elon Musk'ın yakın arkadaşı.

        Tesla milyarderi Elon Musk, ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'ı Amerika'nın "sürdürülemez" borç artışına karşı kripto para birimini kullanmaya çağırmıştı.

        Trump seçim mitinglerinde ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" yapma sözü de vermişti.

        Bitcoin'ın dolar için tehdit olmadığını vurgulayan Trump, Biden yönetimini kastederek, "Finansal geleceğimize yönelik tehlike kriptodan değil, Washington DC'den geliyor" demişti.

        Trump ayrıca, Bitcoin ve kripto para birimlerinin daha önce hiç olmadığı kadar hızla yükseleceğini belirterek, "Bitcoininizi asla satmayın" tavsiyesinde de bulundu.

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