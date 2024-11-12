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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sebastian Szymanski geçen sezonu arattı! - Fenerbahçe Haberleri

        Sebastian Szymanski geçen sezonu arattı!

        Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, bu sezon sergilediği performansla geçen sezonun gerisinde kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:42 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:42
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        Fenerbahçe'de 2023-2024 sezonu başında 4 yıllık sözleşme imzalanan Sebastian Szymanski, bu sezon beklentilerin altında kaldı.

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        İlk döneminde gösterdiği performans ve skora katkısıyla sarı-lacivertli takımda ön plana çıkan isimlerden olan Szymanski, geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında 9 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

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        Sezonu da 10 gol, 11 asistle tamamlayan orta saha oyuncusu sarı kart cezası nedeniyle 1 maç kaçırırken, 37 mücadelede sahada yer almıştı.

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        Szymanski, yeni sezon itibarıyla takımın başına geçen teknik direktör Jose Mourinho'nun da değişilmez oyuncularından oldu.

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        Polonyalı futbolcu, Mourinho'nun oyun şablonu ve taktiğinde her zaman kendisine yer buldu. 25 yaşındaki futbolcu 10'u ilk 11 olmak üzere 11 lig maçının tamamında forma giydi.

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        Szymanski, performans ve skor katkısı olarak ise geçen sezonun çok gerisinde kaldı.

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        Süper Lig'de henüz gol atamayan Szymanski, 2 kez arkadaşlarına gol pası verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maça çıkan Szymanski, 1 gol, 1 asistle oynarken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise skor katkısı yapamadı.

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        Sebastian Szymanski, geçtiğimiz sezon takımın hücum oyuncularıyla yakaladığı uyumu bu sezon kalan haftalar itibarıyla gösteremedi.

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