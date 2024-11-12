MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Geçtiğimiz pazar günü saygı ve rahmetle andığımız Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türk demek aynı zamanda Türkçe demektir. Şafağı söken Türkiye Yüzyılı'nın meşalesi altında el ele birleşmeliyiz. Bişkek'te toplanan Türk Devletleri Teşkilatı dünya çapında refah ve barış markası olmaya sonuna kadar namzettir. Önemli ve kayda değer bir sonuç da, ortak alfabe konusunda alınmıştır. Bu gelişme tarihi bir adımdır, makus talihin ters döndüğünün işaretidir. 34 harften mürekkep ortak alfabenin çalışmaları tamamlandı.

REKLAM CHP'YE ELEŞTİRİ Onlar dönsün dursun dikkat etsinler fazla dönüş denge kaybına da yol açabilir. Dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan. Dönenlere devşirilenlere DEM'lenenlere, kaçanlara, korkaklara aldırmadan bizim yolumuz Türk devrimidir ve Türkiye yüzyılıdır. "BU FIRSAT KAÇMAMALI" Bu fırsat kaçmamalı, tarihi baştan ayağa yeniden yazmak elimizdedir. Sistemli ve şiddetli tahriklere aldırmayacağız. Kuru gürültülere pabuç bırakmayacağız. Türk birliği hayal safhasında kalmamalı. "DÜNYA NAMLU UCUNDADIR" Dünya namlu ucundadır. Uluslararası sistem sancılıdır. İsrail'in durdurulması şarttır. İki devletli çözüm dünya için sükunet sebebidir.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Biden'ın Erdoğan'ı devirme planı tuzla buz olmuştur. Trump ilk döneminden farklı olmalıdır. Asıl mesele milli çıkarlarımızdır. Yep yeni ve temiz bir sayfa açılmalıdır. Siyaset hem gönül hem de görgü işidir. Gelgitli durumların sinir harplerinin ilgi sahasına girdiğini biliyoruz. "SİLAH VARSA SİYASET YOKTUR" Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır. Terör örgütünü kaynağında imha etmek milli beka meselesidir. Silah varsa siyaset yoktur. Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Utanacak ve mahcubiyet duyacak bir açığımız yoktur. Torunlarımızın aynı felaketlere muhatap olmasını istemiyoruz. Günü kurtarmanın değil geleceği kurmanın peşindeyiz. Oyumuz artıyormuş oyumuz azalıyormuş, bunlara bakmayız. Vatan tehdit altındayken oy düşünmeyiz, başımızı kuma gömmeyiz.