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        Haberler Gündem Güncel Yasa dışı bahis soruşturması: Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Yasa dışı bahis soruşturması: Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Dün hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Ortaç ve Erbil'e "ev hapsi" cezası verilirken 12 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı. Yılmaz, paylaştığı videoda, kendi sesinin yapay zeka ile değiştirildiğini öne sürerek, "Bunları benim adımla yapıyorlar. kumar oynatıp insanların hayallerini çalıyorlar. Bunların asla benimle alakası yok" diyerek masum olduğunu savundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 10:47 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:49
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        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
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        Yasa dışı bahis soruşturmasında fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce bahis ve kumar iddialarını yalanladığı video paylaştığı ortaya çıktı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

        Şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmeden hakimlik, biri 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

        Tutuklananlar arasında yer alan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı.

        Yılmaz, paylaşımında, yasa dışı bahis ve kumar iddialarını yalanlayarak, kumar ve bahsi teşvik ettiği görüntülerdeki kendi sesinin yapay zeka ile değiştirildiğini savundu.

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        Yılmaz, cep telefonundaki bir videoyu gösterip "Arkadaşlar benim sesimi kumar sayfaları yapay zekayla değiştirerek insanların hayallerini çalıyorlar. Bunların asla ve asla benimle bir ilgisi yoktur. Ben hiçbir zaman böyle şeyleri tasvip etmedim etmem. İnsanları yönlendirmem. Benim adımı kullananlarla birlikte kumar sayfalarına geçmeyin. Ben bunu yapanları kınıyorum. Tüm gençlere böyle şeylerden uzak durun diyorum" ifadelerini kullandı ve masum olduğunu savundu.

        NE OLMUŞTU?

        "Beni takip ediyor musun?" konseptli videolarıyla sosyal medyada popüler olan İbrahim Yılmaz, kendisini takip edenlere para da dağıttığı paylaşımlarıyla öne çıktı. YouTube'da 2,67 milyon abonesi olan İbrahim Yılmaz, dün yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

        Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

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