Yasa dışı bahse teşvikten tutuklanan İbrahim Yılmaz imaj ile mi büyüdü?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında tutuklananlar arasında yer alan bir isim dikkat çekiyor. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi iki ünlünün yanında “sosyal medya fenomenleri” olarak bilinen isimlerin de yer aldığı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İbrahim Yılmaz, kendisini bir “iş adamı” olarak tanıtıyor.

Yılmaz’ın adını soruşturma vesilesiyle duyanlar, bir internet araması yaptıklarında şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşabiliyor. Çünkü Yılmaz’ın, “iş adamı” unvanını şirketleri ya da teşebbüsleri ile değil, imaj çalışması ile elde etmeye çalıştığı izlenimi doğuyor.

Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı Haberi Görüntüle Yılmaz’ın “iş dünyasında” anılabilecek faaliyeti güvenlik sistemleri alanında kurduğu şirketler. Ancak bu şirketlerin de “güvenilirliği” yine Yılmaz’ın anlattıklarıyla şüphe uyandırıyor. Yılmaz’ın tutuklanmasının ardından nasıl zengin olduğunu anlattığı bir video sosyal medyada gündem oldu. O videoda Yılmaz, şöyle anlatıyordu: REKLAM “HERKESİ DOLANDIRDIM” "Benim güvenlik sistemleri şirketim vardı. Sadece elime bir kart aldım. Ev telefonunu kartın üzerine yazdım. Annemin okuma yazması yoktu ve not alamadığı halde şirketim varmış gibi gösterip, herkesi dolandırdım. Zaman aşımı olduğu için anlatabiliyorum. Ondan sonra güvenlik takip merkezi var. Hırsız girince polisi arıyor. O sistemleri yaptım, ikinci şirketi kurdum. Bu arada şirketi mahsustan limited yaptım ki daha büyük gözükeyim diye. Sonradan en büyük hayalim anonim şirketi sahibi olmaktı. Çok büyümediğim halde anonim şirketi yaptım bilerek. Anonim şirketi yaparak daha fazla iş almaya başladım. Dediğim gibi en büyük hayalim holding olmaktı. Nasıl holding olunur diye araştırdığımda beş şirket kurup, holding yaptım. Holding yaptığımda da bu arada bütün güvenlik sistemleri siparişlerimde 'Armed Güvenlik Bir Armed Holding Kuruluşudur' diyerek her verdiğim teklifteki bütün şirketleri aldım. 2 milyon dolarlık iş almaya başladım."

Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı Haberi Görüntüle İMAJ HER ŞEYDİR Peki Yılmaz’ın büyümesi sahiden bu kadar kolay mı oldu? Sorunun yanıtının soruşturmanın ilerleyen safhalarında ortaya çıkması bekleniyor. Ancak büyümenin ipuçları yine arama sonuçlarında gizli. Yılmaz, eski bir reklam sloganındaki gibi “İmaj her şeydir” sözünü adeta şiar edinmiş. Sosyal medya kullanımının ve ünlü isimlerle temasın imaj için önemli adımlar olduğunu fark eden Yılmaz, Armed Güvenlik için çektiği reklam filminde oyuncu Wilma Elles’i de oynatmış. Kendisinin rol aldığı söz konusu reklamda oyunculuğu beğenilmese de amacına ulaşmış.