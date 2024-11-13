Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk milli maç arasında İtalya'ya gitti. Buruk'un, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'yla bir dizi görüşmede bulunacağı öğrenildi
Milli maç arasına lider giren Galatasaray’da Okan Buruk İtalya’da…
Takıma cumaya kadar izin veren başarılı teknik direktör önceki gün Çizme’ye uçtu.
Buruk’un Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukcu’yla transfer görüşmelerinde bulunacakları öğrenildi.
Victor Osimhen için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, aracı menajer George Gardi ile fikir alışverişinde bulunacak.
Diğer yandan Fernando Muslera’nın sezon sonu futbolu bırakma ihtimali için de çalışmalar sürüyor.
Galatasaray daha önce Fransa ve İtalya’dan bazı kalecileri gündemine almıştı.