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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yürek yakan kaza Hasret Akbaş'ı hayattan kopardı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde, takla atan hafif ticari araçta bulunan üniversite öğrencisi, 21 yaşındaki Hasret Akbaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 3 kişiden, 19 yaşındaki Fatma S.U.'nun durumunun ciddi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 08:58 Güncelleme: 13.11.2024 - 08:58
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        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
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        Burdur'da kaza, Gölhisar-Çavdır kara yolu Yamadı köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa K. (21) idaresindeki hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        DHA'daki habere göre kazada, araçtaki Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Hasret Akbaş (21) yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa K. ile İrem M. (18) ve Fatma S.U. (19) yaralandı.

        BİR GENCİN DURUMU AĞIR

        Yaralılar, ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fatma S.U., buradaki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        MEMLEKETİNE UĞURLANDI

        Morga kaldırılan Hasret Akbaş'ın cenazesi, memleketi Hakkari'de toprağa verilecek.

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