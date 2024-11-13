Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!

Geri manevra faciasında 1 kişi ölmüş 3 kişi yaralanmıştı! 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı! Aydın'da, 84 yaşındaki İ.İ., Kuşadası ilçesinde geri manevra yaptığı sırada, otomobilinin lokantaya girmesi sonucu 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest kalan sürücü kaza anını anlattı...

Anadolu Ajansı Giriş: 13.11.2024 - 09:53 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:54 facebook

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