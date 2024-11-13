Muğla'da tüyler ürperten olay, 11 Kasım'da, saat 23.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir markette meydana geldi.

BENZİNLE AĞABEYİNİN DÜKKANINA GİTTİ DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, inşaat işi yapan Erkan Sekmen (47) elindeki benzin bidonuyla borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu, aynı işi yapan ve market de işleten ağabeyi Hakan Sekmen'in (49) dükkanına geldi.

BORÇ TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ Market içerisinde ağabey ile kardeş arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan Sekmen markette ofis ve ev olarak kullanılan odayı benzin dökerek ateşe verdi. Alevler bir anda yayıldı.

6 KİŞİ YARALANDI TEDAVİYE ALINDI İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda, Hakan Sekmen ile oğulları Y.H. (15) ve Yiğit Eren Sekmen (23), boşandığı eşi Özlem Şahin (44) ve market çalışanı Samet Uğurlu (24) ile yangını çıkaran Erkan Sekmen yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

ÖNCE AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ Ağabey, 49 yaşındaki Hakan Sekmen, marketiyle birlikte kardeşi tarafından ateşe verilmişti. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan vücudunda ağır derecede yanıklar meydana gelen Hakan Sekmen, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hakan Sekmen'in bugün memleketi Ordu'da ikindi vakti toprağa verileceği belirtildi.