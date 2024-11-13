Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm! Burdur'da, hafif ticari araçla çarpışan motosikletli kurye, 20 yaşındaki Mehmet Aktaş, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Aktaş'ın, üniversite öğrencisi olduğu, cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine gönderileceği öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 13.11.2024 - 11:36 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:36 facebook

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