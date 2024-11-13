Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!

JAKE PAUL, BOKSA 2018'DE BAŞLADI

YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Jake Paul, 2018'de boks kariyerine başladı.

Kendisi gibi YouTuber olan ve daha sonra boksa başlayan Deji Olatunji karşısında ringlere ilk kez amatör maçta adım atan Paul, sonrasında profesyonel kariyere geçiş yaptı.