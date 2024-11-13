Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!

İstanbul Pendik, Kurtköy mahallesinde 25 Eylül Çarşamba günü polise başvuran mağdur C.Ö., evinden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarında bulunarak şikayetçi oldu.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEDİ DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis ekipleri güvenlik kameralarını izleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

BİRİ 19, DİĞERİ 20 YAŞINDA REKLAM Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda iki kadın hırsız Yıldız E. (20) ile Nazar Ş.(19) polis tarafından yakalandı.

İKİSİNİN 124 SUÇ KAYDI ÇIKTI Şüphelilerin poliste çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Yıldız E.'nin 67, Nazar Ş.'nin ise 57 suç kaydı olduğu belirlendi.

780 BİN TL'LİK 2 SOYGUN DAHA Polis soruşturmasında şüphelilerin ayrıca Pendik'te bir evden 700 bin lira, Kartal'da bir başka evden ise 80 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.