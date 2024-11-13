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        Haberler Gündem ABB konserlerine inceleme

        ABB konserlerine inceleme

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son gelişmeyle ilgili olarak sosyal medyadan açıklama yaptı: Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 13.11.2024 - 20:44 Güncelleme: 13.11.2024 - 21:23
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        ABB konserlerine inceleme
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlattı.

        Gelen ihbarları dikkate alan Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanunun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere yazdı. Müzekkerede; konunun araştırılması istendi. Suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun Savcılığa bildirilmesi istendi.

        Savcılık ayrıca gelen şikayet dilekçelerini de detaylı inceleme için İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesini kararlaştırdı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, Savcılığın talebi üzerine ABB konserleri ile ilgili iddiaları müfettiş eliyle inceleyerek, rapor hazırlayacak. Savcılığın soruşturması ve rapor doğrultusunda şekillenecek.

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        YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: SUÇU OLAN VARSA CEZASINI ÇEKECEKTİR

        Konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

        11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir. Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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