Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
Yasa dışı bahis soruşturmasında savcılık 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın hesabına erişim engeli getirildi
Giriş: 13.11.2024 - 18:04 Güncelleme: 13.11.2024 - 18:15
Yasa dışı bahis soruşturmasında savcılık 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın hesabına erişim engeli getirildi.
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