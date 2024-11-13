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        Haberler Dünya Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'da | Dış Haberler

        Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'da

        Seçilmiş Başkan Donald Trump, geçen haftaki seçimleri kazanmasının ardından ilk kez Çarşamba günü Beyaz Saray'a döndü ve uzun süredir siyasi rakibi olan Başkan Joe Biden ile yaklaşan iktidar devri hakkında görüşmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 13.11.2024 - 19:20 Güncelleme: 13.11.2024 - 19:48
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        Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'da
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        ABD Başkanı Joe Biden ile Donald Trump Beyaz Saray'da görüşüyor. Görüşmede her iki liderin arkasındaki yanan şömine dikkat çekti.

        Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'a geldi. Her iki lider birbirlerine teşekkür etti. Görüşmenin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı yer aldığı bildirildi. Ayrıca Avrupa, Asya ve Ortadoğu'daki görüşmeler yer alıyor.

        TRUMP 20 OCAK'TA GÖREVİ DEVRALACAK

        Biden'in Trump'ı 'Kiev'i yalnız bırakma' diyeceği iddia edildi. Trump 2020'de seçim yenilgisinin ardından kaybettiğini kabullenmekte sıkıntı yaşanmıştı.

        Trump Biden'den 20 Ocak'ta görevi devralacak.

        BIDEN, 'HOŞGELDİN, HOŞGELDİN' DEDİ

        Reuters'ın haberine göre, Biden, Trump'la şöminenin önünde yaptıkları görüşmenin başında, "Hoş geldin, hoş geldin" dedi.

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        TRUMP: MÜMKÜN OLDUĞUNCA SORUNSUZ OLACAK

        Trump'a iktidarın sorunsuz bir şekilde devredileceği ve "sizin ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapacağı" sözünü verdi.

        Trump, "Mümkün olduğunca sorunsuz olacak" dedi.

        Bu, iki adamın yıllardır birbirlerine yönelttiği eleştirilerle keskin bir tezat oluşturuyordu. Her iki ekibin iklim değişikliğinden Rusya'ya ve ticarete kadar politikalar konusunda oldukça farklı pozisyonları var.

        BİRBİRLERİNİ SERT SUÇLAMIŞLARDI

        81 yaşındaki Biden, Trump'ı demokrasiye bir tehdit olarak tasvir ederken, 78 yaşındaki Trump, Biden'ı beceriksiz olarak tasvir etti. Trump, 2020 seçimlerini Biden'a kaybettikten sonra yaygın bir sahtekarlık olduğuna dair asılsız iddialarda bulundu.

        Trump'ın konvoyu, yoğun güvenlik önlemleri altındaki Beyaz Saray kapısından içeri girerken, eski ve geleceğin Cumhuriyetçi başkanı, Oval Ofis'te kendisini 2020 seçimlerinde yenen Demokrat Biden tarafından karşılandı.

        TRUMP: KAZANMAK HER ZAMAN GÜZELDİR

        Beyaz Saray'ın önündeki yolda büyük olayı bekleyen çok sayıda gazeteci toplanmıştı.

        Trump, zaferini günün erken saatlerinde Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin 5 Kasım seçim sonuçlarının açıklanmasıyla meclisteki kontrolü sürdürme şansının yüksek olduğu bir ortamda kutladı.

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        "Kazanmak güzel değil mi? Kazanmak güzel. Kazanmak her zaman güzeldir," dedi Trump. "Meclis çok iyi iş çıkardı."

        Başlangıçta 2024 seçimlerinde Trump'a karşı yarışan, daha sonra çekilip Demokrat Parti adayı olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekleyen Biden, eski ve gelecekteki başkanı Oval Ofis'te ağırlayacak. Bu, Cumhuriyetçi Partili Trump'ın Biden'ın 2020'de kazandığında yapmadığı, eski başkanların geleneksel bir nezaketi.

        "İKTİDARIN BARIŞÇIL BİR ŞEKİLDE DEVREDİLMESİNE İNANIYOR"

        Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın Trump'ı davet etme kararı hakkında "Normale inanıyor, kurumumuza inanıyor, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesine inanıyor" dedi. Salı günü gazetecilere verdiği brifingde konuştu.

        Beyaz Saray kapılarının dışında, yaklaşan iktidar transferinin sinyalleri açıkça görülüyordu; Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından gerçekleşecek geçit töreninde VIP konukların oturacağı tribünlerin yapımına çoktan başlanmıştı.

        Biden toplantıyı devamlılığı göstermek için kullanmayı planlasa da geçişin kendisi kısmen tıkanmış durumda.

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        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre , Trump'ın yeni başkanın kabinesindeki bazı üyeleri duyuran ekibi , ofis alanı ve hükümet ekipmanlarının yanı sıra hükümet yetkililerine, tesislerine ve bilgilerine erişim sağlayacak anlaşmaları henüz imzalamadı.

        Trump geçiş sürecinde sözcülük yapan Brian Vance, iktidarın devrini düzenleyen yasaya atıfta bulunarak, "Trump-Vance geçiş avukatları, Başkanlık Geçiş Yasası'nda öngörülen tüm anlaşmalar konusunda Biden-Harris Yönetimi avukatlarıyla yapıcı bir şekilde etkileşim kurmaya devam ediyor" dedi.

        BİRÇOK KONU MASAYA YATIRILACAK

        Göreve yeni başlayacak yönetimlere danışmanlık yapan, kâr amacı gütmeyen Kamu Hizmeti Ortaklığı'nın Başkanlık Geçiş Merkezi Direktörü Valerie Smith Boyd, anlaşmanın ABD'de aynı anda yalnızca bir başkanın olduğunu vurguladığını ve geçiş döneminde sağlanan bilgilerden kâr elde edilmemesi yönünde etik anlaşmalar imzalanması yönünde taahhütler içerdiğini söyledi.

        "Federal ajanslarla etkileşimin başlaması için bunun imzalanması gerekiyor," dedi. "Her şey buna bağlı."

        Federal kurumlarla yapılan toplantılar bir yana, Biden ve Trump'ın dış politika da dahil olmak üzere birçok konuyu ele alması muhtemel.

        HAZİRAN'DAN BU YANA İLK TOPLANTI

        Görevden ayrılan başkan Trump'ı Rusya ile savaşında Ukrayna'yı desteklemeye zorlayabilir. Trump'ın geçen hafta Harris'e karşı kazandığı zaferin ardından ABD'nin Kiev'e verdiği destek sorgulanıyor ve Trump savaşı nasıl bitireceğini açıklamadan hızla bitirme sözü verdi.

        Jean-Pierre, iki adam arasındaki görüşme öncesinde aralarındaki tartışma konularını özetlemeyi reddetti.

        Toplantı, Haziran ayındaki iki erkek tartışmasından bu yana ilk toplantı olacak. Biden'ın zayıf performansı, Demokratlar arasında yaşıyla ilgili endişeleri artırdı ve yarıştan çekilmesine yol açtı. Harris, Demokrat aday oldu ve kaybettiği bir kampanya yürüttü.

        Fotoğraf, Reuters tarafından servis edilmiştir.

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