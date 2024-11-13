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        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak

        Türkiye uzun süredir beklediği yağışlı havaların etkisi altına giriyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki günlerde neredeyse tüm bölgelerde sağanak yağışların görüleceğini kaydetti. Marmara Bölgesi için hafta sonuna dikkat çeken Öztel, beklenen hava tahminlerini kaleme aldı

        Giriş: 13.11.2024 - 17:42 Güncelleme: 13.11.2024 - 17:42
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        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
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        Türkiye iki haftadır mevsime göre soğuk havalar yaşıyor, sadece güneyde Akdeniz kıyıları hala yazdan kalan gündüzler geçirebiliyor.

        Marmara’da bulutlu ve serin esinti yer yer yağmur getiriyor. İstanbul’da Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere bu gece biraz yağmur yağabilir. İstanbul’da perşembe gecesi, cuma sabah-öğle arası ve cuma gecesi yağmur ihtimali var. Aralıklı yağmurlu bu dönemde tahmini 20 ila 30 milimetre (mm) yağmur toplamayı bekliyoruz.

        İstanbul’un, Bursa’nın ve Kocaeli’nin yaklaşık 90 mm kasım ayı ortalama yağış birikimleri var. Henüz ancak 5 ila 10 mm kadar yağmur toplayabildik. Ekim ayı ise neredeyse tamamen kurak geçmişti. Yaklaşan yağmurlara günlük hayatta ve doğada çok ihtiyaç var.

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        Marmara’da perşembe-cuma-cumartesi yağmurları en çok İzmir-Çanakkale-Balıkesir ve ilçelerinde etkili olacak görünüyor. Uzun süren meteorolojik kuraklık, İzmir’de barajların yüzde 17 gibi çok düşük seviyelere inmesine yol açtı. Ayrıca bulutsuz gökyüzü ile güneşlenen karalardan su, daha hızlı buharlaştı.

        İzmir ve diğer kıyı merkezlerde perşembe ve cuma akşamları yağmur biraz da kuvvetli yağabilir. Cumartesi ise şimdiki tahmine göre daha da kuvvetli sağanaklara Ege Bölgesi'nde hazır olunmalı, cumartesinin tahminini yakından takip etmekte yarar var.

        Ankara’da 15 Kasım Cuma akşamı yağmur ihtimali var, bunun dışında gelecek 5 gün yine güneşli geçecek. Fakat hafta sonu hava soğuyor, Ankara’da gündüz sıcaklık 8°C’ye kadar düşebilir, gece ise 0°C’ye kadar soğuyor. Ankara-Bolu-İstanbul istikametinde cumartesi ve pazar geceleri hafif buzlanma (Köprü, viyadük gibi geçişlerde daha kuvvetli olmak üzere) görülebilir.

        16-19 Kasım tarihleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da yağışlı geçecek, Doğu Karadeniz’in kıyıdan uzak iç kesimlerinde kar yağışları yeniden yolları beyazlatır. Hafta sonu bu yüksek kesimlerde yolculuk yapanların hazırlıklı olması gereken kar koşulları geri geliyor.

        Bir süredir yağışlı havalar kendini unutturdu ama hem düşen sıcaklıklara, hem de şehirlerarası yollarda daha kaygan zemin ve görüş mesafesinde azalma gibi etkilere hazır olalım.

        Fotoğraflar: AA

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