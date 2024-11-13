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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kulüplerden yabancı hakem isteği var - Beşiktaş Haberleri

        İbrahim Hacıosmanoğlu: Kulüplerden yabancı hakem isteği var

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan ikili, Süper Lig'de yeniden yabancı VAR hakemi uygulamasının başlayabileceğinin sinyallerini verdi. Hacıosmanoğlu, "VAR'daki hataları kabul etmiyorum, dediğimin arkasındayım. Kulüplerden yabancı hakem isteği var, sayın başkan da bu isteği dile getirdi. A Milli Takım maçlarından sonra MHK Semineri var, onlarla bu konuyu enine boyuna konuşacağız." derken, Hasan Arat ise, "VAR'da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor. İlk derbide bu denemeyi yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 14:32 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:09
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        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
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        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde bir araya geldi. İkili, görüşme sonra açıklamalarda bulundu.

        İlk olarak konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Hasan Arat ile son dönemdeki hakem hataları hakkında görüştüklerini belirterek, Arat'ın yabancı VAR hakemi talebini açıkladı.

        HACIOSMANOĞLU: KULÜPLERDEN YABANCI HAKEM İSTEĞİ VAR

        Hacıosmanoğlu, "VAR'daki hataları kabul etmiyorum, dediğimin arkasındayım. Kulüplerden yabancı hakem isteği var, sayın başkan da bu isteği dile getirdi. A Milli Takım maçlarından sonra MHK Semineri var, onlarla bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Kulüplerden talep gelebilir ama biz hala çocuklarımıza inanıyoruz. Bu kadar desteğe rağmen istediğimiz performansı alamıyorsak, alternatif planlara bakacağız." dedi.

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        "MHK'NİN YETKİLERİNİ KULÜPLERE VEREBİLİRİZ"

        Sözlerine devam eden Hacıosmanoğlu, "MHK'yi kulüpler birlikte profesyonel bir yapıya geçirmek istiyoruz. Bunun için çalışma var. Hataların bitmesi için özveri ile çalışıyoruz. Bize inanan var, inanmayan var. MHK'nin yetkilerini kulüplere verebiliriz. Sayın başkana bize inandığı için teşekkür ederim. Allah bizleri bu insanlara karşı mahcup etmesin. Bu kadar tepki almaktansa, belli bir noktada bırakırız! Burada duralım diye bir iddiamız yok ama bir çarpık düzen var, bunu düzeltmek için uğraşıyoruz. Allah bunu inşallah bize nasip eder." ifadelerini kullandı.

        ARAT: TFF'YE İNANIYORUZ

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ise, "Sayın başkan buraya gelirken çok önemli sözler verdi. Kendisine, kişiliğine ve ekibine inanıyoruz. Camiamızın sıkıntılarını ilettim. Sayın başkan çok açık sözlü, biz de kapalı kapılar ardında değil, net bir şekilde açıkça söyledik. Kendisi de size anlattı. Sıkıntılarımız, camiada büyük üzüntülere neden oluyor. Haksızlığa artık insanlar tahammül edemiyor." diye konuştu.

        "İLK DERBİDE YABANCI VAR'I DENEYEBİLİRİZ"

        Yabancı VAR hakem talebinde bulunan Arat, "Hakem müessesesi duyarlılık göstermezse Türkiye'de ciddi sosyolojik sıkıntılar yaşanabilir. Avrupa'da da oynuyoruz, orada sıkıntı yaşamıyoruz. Türkiye'de daha adaletli olunmalı. VAR'da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor. İlk derbide bu denemeyi yapabilirsiniz. Vatandaş bu konuda sıkıntılı." dedi.

        "LİGİN ADİL BİR ŞEKİLDE DEEVAM ETMESİ LAZIM"

        Hasan Arat, sözlerini şöyle noktaladı:

        "Kendi iç meselelerimizle ilgili de basın toplantısı düzenleyeceğim. Lig bitmedi, ligin adil bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Avrupa'da önemli maçlarımız var. Tel Aviv kararı konusunda sürekli sayın başkan ile görüştük. UEFA Başkanı geldiğinde, bizleri de davet etti. Türkiye'de iyi şeyler olacak, futbolda iyi şeyler olacak. Beşiktaş'ta belli kırılmalar yaşanmıştır, üzülmüştür... Kötü oynadığımız bir maçta hakeme sığınmayız. Ancak hakem hatası ile kırılma yaşadığımızda, bunu söylemekten kaçınmayız. Bizler burada kalıcı değiliz, sayın başkana huzurlarınızda teşekkür ederim."

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