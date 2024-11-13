TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde bir araya geldi. İkili, görüşme sonra açıklamalarda bulundu.

İlk olarak konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Hasan Arat ile son dönemdeki hakem hataları hakkında görüştüklerini belirterek, Arat'ın yabancı VAR hakemi talebini açıkladı.

HACIOSMANOĞLU: KULÜPLERDEN YABANCI HAKEM İSTEĞİ VAR

Hacıosmanoğlu, "VAR'daki hataları kabul etmiyorum, dediğimin arkasındayım. Kulüplerden yabancı hakem isteği var, sayın başkan da bu isteği dile getirdi. A Milli Takım maçlarından sonra MHK Semineri var, onlarla bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Kulüplerden talep gelebilir ama biz hala çocuklarımıza inanıyoruz. Bu kadar desteğe rağmen istediğimiz performansı alamıyorsak, alternatif planlara bakacağız." dedi.

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"MHK'NİN YETKİLERİNİ KULÜPLERE VEREBİLİRİZ"

Sözlerine devam eden Hacıosmanoğlu, "MHK'yi kulüpler birlikte profesyonel bir yapıya geçirmek istiyoruz. Bunun için çalışma var. Hataların bitmesi için özveri ile çalışıyoruz. Bize inanan var, inanmayan var. MHK'nin yetkilerini kulüplere verebiliriz. Sayın başkana bize inandığı için teşekkür ederim. Allah bizleri bu insanlara karşı mahcup etmesin. Bu kadar tepki almaktansa, belli bir noktada bırakırız! Burada duralım diye bir iddiamız yok ama bir çarpık düzen var, bunu düzeltmek için uğraşıyoruz. Allah bunu inşallah bize nasip eder." ifadelerini kullandı.