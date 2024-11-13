ABD'de Donald Trump'ın Başkanlık seçiminden zaferle ayrılması kripto para piyasalarında büyük bir ralliyi tetikledi. Seçimler önce 67.300 dolar civarında seyreden Bitcoin dün 89 bin 915 doları gördü.

Bir haftada yaşanan yüzde 30'un üzerindeki bu yükselişte Trump'ın 'kripto para dostu' aday olarak öne çıkmasıydı. Trump, temmuz ayında katıldığı Bitcoin konferansında ABD'yi 'dünyanın kripto para merkezi ve Bitcoin süper gücü' haline getireceğini söyledi. ABD'nin eski ve yeni seçilen Başkanı konuşmasında bunun yanında sektörün uygulamaya çalıştığı regülasyonlar, sıkı denetimler ve Bitcoin ETF'lerini geç onaylaması sebebiyle sevmediği bir isim olan SEC Başkanı Gary Gensler'i kovacağını belirtti.

REKLAM Trump'ın konuşması sektör temsilcileri ve kripto para yatırımcıları tarafından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Bunun en önemli nedenlerinden birisi ise ABD devletinin elinde olan Bitcoinleri satmayacağını, hatta daha fazla alım yapacağını söylemesi oldu. YASA TEKLİFİ VERİLMİŞTİ Trump'ın bu vaadini gerçekleştirmesinin yolu 'Bitcoin Yasasını' onaylamasından geçiyor. Trump'ın 27 Temmuz'da yaptığı konuşmadan sadece 4 gün sonra Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis Bitcoin Yasası olarak bilinen 'Ulusal Düzeyde Optimize Edilmiş Yatırımla İnovasyon, Teknoloji ve Rekabet Gücünü Artırma Yasası' teklifini Senato'ya sundu.

ABD Hazinesi'nin Bitcoin'i stratejik rezerv olarak tutmasını öngören teklife göre Hazine her yıl 5 yıllık bir zaman diliminde elindeki Bitcoin sayısını 1 milyon adede çıkaracak ve 20 yıl boyunca bu Bitcoinleri satmayacaktı. ABD'de devlet şu anda elinde 207 bin adet Bitcoin bulunduruyor. Bunların çoğu kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı gibi çeşitli soruşturmalar kapsamında el konulmuş varlıklar. Bitcoinlerin hazineye aktarılması durumunda Bitcoin Yasası; 5 yılda ABD tarafından 793 bin adet Bitcoin alınmasını öngörüyor. Bu, bugünkü değeriyle yaklaşık 69 milyar dolarlık alım anlamına geliyor. Tabii ABD'nin bu alımları yapmaya başlaması durumunda Bitcoin'in değeri bugünkünden çok daha yüksek bir seviyeye de ulaşabilir.

REKLAM 'KRİPTO DÜŞMANI' SENATÖR KOLTUĞUNU BLOCKCHAIN ŞİRKETİ SAHİBİNE KAYBETTİ Kripto para piyasalarında ağustos ayında büyük heyecan uyandıran söz konusu teklif Senato Bankacılık Komisyonu'na aktarıldı. Ancak Bankacılık Komisyonu Başkanı Demokrat Senatör Sherrod Brown, yasanın komisyonda oylanmasına engel oldu. Ohio Senatörü Brown'ın yasayı engelleme kararı seçimlerde kendisini pahalıya mal olmuşa benziyor. Başkanlık seçimiyle beraber Ohio eyaleti geçen hafta Senato seçimleri için de sandık başındaydı. Brown seçimde koltuğunu Cumhuriyetçi aday Bernie Moreno'ya kaptırdı. Bu yarışı ilginç kılan Cumhuriyetçilerin 'kripto karşıtı' Brown'a karşı blockchain firması Ownum'un sahibi Moreno'yu aday göstermesi olmuştu. Yani kripto paralar Ohio'daki seçimin ana gündem maddesi oldu. Kripto para odaklı lobi fonları Demokrat Brown'ı hedef alan reklamlara seçim döneminde yaklaşık 40 milyon dolar harcadı. Sonuç olarak 1975'ten bu yana aralıksız bir şekilde Temsilciler Meclisi üyesi ve Senatör olarak siyaset yapan Brown ilk kez bir seçimden mağlubiyetle ayrıldı.