Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ekim ayı kuraklık haritalarını yayınladı. Türkiye’nin büyük bölümü ekim ayında şiddetli kuraklık yaşadı. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, kurak geçen dönemin yakın zamanda sona ereceğini belirterek, sonbahar yağmurlarının yakın zamanda başlayacağı müjdesini verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yağışsız geçen ekim ayında, aşırı kuraklık yaşandığını açıkladı. 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık ve yıllık değerlendirme haritalarıyla kuraklık düzeyi gözler önüne serildi.

6 aylık değerlendirmede ise Marmara, Ege, Akdeniz’in kıyısı, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Mardin çevrelerinde şiddetli kuraklık görüldü. Yıllık dönemde ise Batı Akdeniz ve Tokat çevrelerinde şiddetli kuraklık yaşandı.

“Normalin yüzdesi metodu ile meteorolojik kuraklık haritası”nda ekim ayında şiddetli kuraklık yaşanırken, “acil durum” olarak vurgulandı. Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu haricinde Türkiye’nin tamamında şiddetli kuraklık etkili oldu.

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“Macaristan’dan Bulgaristan’a Doğu Avrupa ve Türkiye, meteorolojik olarak yüksek basınç alanında kalırken sonbaharın yarısı geçti, yağmursuz günlerden sonra nihayet Türkiye’de sonbahar yağmurlarının başlamasını bekliyoruz. Henüz her bölgede barajlar için doyurucu miktarlardan söz edemesek de, sonbahar yağmurları küçük damlalarla yaklaşıyor.”

5 GÜNLÜK TAHMİN: SAĞANAK HER YERDE

Meteoroloji’den yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde Türkiye’nin tamamı sağanak yağışların altında olacak. Balkanlardan gelecek serin ve yağışlı hava tüm Türkiye’yi etkisi altına alacak.