Fransa, İspanya, Portekiz gibi Batı Avrupa ülkelerine İzlanda üzerinden soğuk hava iniyor, geçtiğimiz hafta yaşanan büyük sellerden sonra İspanya’da son 2 günde yine şehir selleri yaşandı.

Macaristan’dan Bulgaristan’a Doğu Avrupa ve Türkiye, meteorolojik olarak yüksek basınç alanında kalırken sonbaharın yarısı geçti, yağmursuz günlerden sonra nihayet Türkiye’de sonbahar yağmurlarının başlamasını bekliyoruz.

Henüz her bölgede barajlar için doyurucu miktarlardan söz edemesek de, sonbahar yağmurları küçük damlalarla yaklaşıyor.

İSTANBUL'DA LOKAL YAĞMUR VAR Bu öğleden sonra İstanbul’da bulutlar artacak, saat 13:00’ten itibaren kuzey ilçelerde zayıf yağmur başlayabilir. Gece yaklaşırken İstanbul’da lokal olarak şöyle bir ıslatacak yağmur ve düne göre 3°C daha soğuk bir gece yaşarız. REKLAM AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK 10 Kasım Pazar günü ise Akdeniz’in batısında kuvvetli sağanaklar görülebilir. Akdeniz yine bir süre suskun kaldıktan sonra, bugün bile 27°C olan yüzey suyu ile kuvvetli sağanaklar oluşturmak için diğer şartları bekliyor. Pazar öğlen saatleri Kıbrıs-Fethiye-Kumluca arasında kuvvetli yağış hücreleri oluşur, hava sıcaklıkları güneyde 3-4°C azalıyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU GÜNEŞLİ Doğu ve Güneydoğu Anadolu, tıpkı son 2 haftada olduğu gibi güneşlenmeyi sürdürüyor. Doğuda gündüz sıcaklıklar 10-12°C olurken, Adıyaman-Kahramanmaraş-Gaziantep-Diyarbakır çevresi gündüz 25°C’lere kadar ısınıyor. Gece sıcaklıkları ise bu kesimde 6 ila 10°C’lerde seyrediyor, henüz 0°C ve altına düşen dondurucu bir soğuk yaşanmıyor. İÇ ANADOLU'DA AYAZ VAR Ankara ve İç Anadolu geneli soğuk gece ayazları, güneşli gündüzler yaşıyor. Güneşli bir kaldırımda hissedilen 22°C, gölgede ise 12°C. Bu sıcaklık farkı gündüzlerin de soğumasıyla yavaşça kapanacak, yeni kış mevsimi Türkiye’de kar yağışları getirecek mi, büyük merkezler beyazlayacak mı bunu birlikte göreceğiz. Fakat bugünden “kış çok soğuk geçecek” ya da “bu kış hiç kar yağmayacakmış” gibi söylentilere aldırış etmemeyi, ayvalar bu sene çok olsa da meteorolojik tahminleri takip etmeyi öneririz.

İKLİM ZİRVESİ COP 29 YAKINDA BAŞLIYOR 11 Kasım Pazartesi günü tam ismiyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP 29), Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere Türkiye’yi akademisyenlerin yer aldığı üst düzey bir heyet temsil ediyor. İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr Halil Hasar, hükümet üyeleri, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye bu yılki zirveye geniş bir katılım sağlıyor. Bu toplantılar aynı zamanda Azerbaycan tarihindeki en büyük uluslararası organizasyon olacak, COP29'un ilk iki gününde yapılacak ve yaklaşık 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılması beklenen toplantıların öne çıkan teması “iklim hareketi” olarak belirlendi.