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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte hileli ürünler arasına giren marka ve ürünler - Alışveriş Haberleri

        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte hileli ürünler arasına giren marka ve ürünler

        Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncelledi. Koyun ve danada kıymada tek tırnaklı et, et dönerde dil eti ortaya çıkarken peynirde süt çıkmadı. Viskide ise gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol tespit edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 09:02 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:02
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        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

        Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 747'ye sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 138'e yükseldi.

        11-12 Kasım'da sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde toplam 6 marka taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda ise toplam 10 marka bulunuyor.

        Koyun ve danada kıymada tek tırnaklı et çıkması, peynirde süt çıkmaması, et dönerde dil eti çıkması, zeytinyağlarında ise zeytinyağı yerine tohum yağları kullanıldığı ortaya çıkarken balda da taklit ve tağşiş tespit edildi. Ünlü bir markanın viskisinde ise gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol tespitiyle birlikte hacmen alkol düşüklüğü olduğu ortaya çıktı.

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        İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

        Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi:

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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