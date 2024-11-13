Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte hileli ürünler arasına giren marka ve ürünler

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 747'ye sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 138'e yükseldi.

11-12 Kasım'da sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde toplam 6 marka taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda ise toplam 10 marka bulunuyor.

Koyun ve danada kıymada tek tırnaklı et çıkması, peynirde süt çıkmaması, et dönerde dil eti çıkması, zeytinyağlarında ise zeytinyağı yerine tohum yağları kullanıldığı ortaya çıkarken balda da taklit ve tağşiş tespit edildi. Ünlü bir markanın viskisinde ise gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol tespitiyle birlikte hacmen alkol düşüklüğü olduğu ortaya çıktı.