Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte hileli ürünler arasına giren marka ve ürünler - Alışveriş Haberleri

Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte hileli ürünler arasına giren marka ve ürünler - Alışveriş Haberleri

Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte hileli ürünler arasına giren marka ve ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncelledi. Koyun ve danada kıymada tek tırnaklı et, et dönerde dil eti ortaya çıkarken peynirde süt çıkmadı. Viskide ise gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol tespit edildi

Habertürk Giriş: 13.11.2024 - 09:02 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:02 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL