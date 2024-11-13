Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Çatalhöyük’ten Mayalara: Kayıp medeniyetler ve yarım kalmış hikayeleri!

        Çatalhöyük’ten Mayalara: Kayıp medeniyetler ve yarım kalmış hikayeleri!

        İnsanlık tarihi boyunca sayısız medeniyet yükselip düşmüştür, ancak bazıları ardında çözülemeyen sırlar ve gizemler bırakmıştır. Dünyanın dört bir yanında, kimileri dev taş heykeller, kimileri eşsiz yapılar ve karmaşık şehirler inşa eden bu kayıp medeniyetler, bugün bile tarihin karanlık sayfalarında birer muamma olarak varlıklarını sürdürmektedir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 08:30 Güncelleme: 13.11.2024 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çatalhöyük'ten Mayalara: Kayıp medeniyetler
        ABONE OL
        ABONE OL

        İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana pek çok büyük medeniyet inşa edilmiş, gelişmiş ve zamanla yok olmuştur. Bazı medeniyetlerin yükselişleri ve çöküşleri tarihçiler tarafından belgelenmiş ve takip edilebilmiştir. Ancak bazı medeniyetler aniden ortadan kaybolmuş, geriye yalnızca ipuçları ve gizemler bırakmıştır. Bu medeniyetlerden bazıları, ardında çeşitli teoriler bırakacak kadar iz bırakmış olsa da, kimileri hala çözülmeyi bekleyen sırlarla doludur. İşte tarihe damga vurmuş ve gizemli şekilde yok olan bazı kayıp medeniyetler...

        MAYA MEDENİYETİ

        Yucatan Yarımadası, günümüz Guatemala, Belize ve Meksika'nın bazı bölgelerini kapsayan Maya İmparatorluğu, döneminin en güçlü medeniyetlerinden biriydi. Mühendislik alanında gelişmişlikleri ve karmaşık matematiksel bilgileriyle tanınan Maya halkı, M.Ö. 900 civarında büyük bir düşüş yaşayarak terk edilmiş şehirlerle anılır hale geldi.

        Arkeologlar, Maya'nın düşüşüne savaşların yanı sıra iklim değişikliklerinin neden olduğu kıtlığın da katkıda bulunabileceğini düşünmektedir. Büyük şehirlere olan göçle kaynakların azalması da bu çöküşün sebeplerinden biri olabilir.

        REKLAM

        KHMER İMPARATORLUĞU

        Dünyanın diğer bir ucunda, günümüz Kamboçya topraklarında genişlemiş olan Khmer İmparatorluğu vardı. İmparatorluğun en büyük şehirlerinden biri olan Angkor, karmaşık yollar ve kanallar ağına sahip olup, yaklaşık bir milyon kişilik bir nüfusu barındırıyordu.

        1000 ve 1200 yılları arasında zirvede olan Khmer İmparatorluğu'nun çöküş sebebi ise hala tam olarak bilinmiyor. Savaş ve çevresel felaketler bu medeniyetin düşüşü için öne sürülen başlıca teoriler arasında yer alıyor.

        İNDUS MEDENİYETİ

        İndus veya Harappa medeniyeti, tarihin en geniş topraklarına yayılmış ve en kalabalık medeniyetlerinden biriydi. Günümüz Hindistan, Pakistan ve Afganistan’ın bazı bölgelerini kapsayan bu medeniyet yaklaşık 5 milyon nüfusa sahipti. M.Ö. 3000 yıl önce aniden ortadan kaybolan bu medeniyetin düşüş sebebi hakkında kesin bilgi bulunmamakla birlikte, iklim değişikliklerinin yol açtığı kuraklık ve kıtlık en büyük etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

        PASKALYA ADASI (RAPA NUI)

        Paskalya Adası’nın dev taş heykelleri (moai) ile ünlü olan Polinezya uygarlığı, yaklaşık M.S. 700 yılında bu adaya yerleşmiştir. Denizcilikteki başarıları ve gelişmiş yetenekleriyle tanınan bu halk, zamanla adanın doğal kaynaklarının tükenmesiyle büyük bir gerileme yaşamıştır. Kaynakların azalması, hastalıklar ve olası diğer etkenlerin de bu medeniyetin çöküşünde rol oynadığı düşünülmektedir.

        ÇATALHÖYÜK

        Modern Türkiye'nin güneyinde bulunan Çatalhöyük, dünyanın en eski şehirlerinden biridir. 9000-7000 yıl önce gelişen bu medeniyet, hiyerarşik yapısıyla dikkat çekmektedir.

        Evlerin birbirine bitişik yapıldığı ve çatıdan girişlerin olduğu Çatalhöyük’te, insanlar, günlük yaşam ve ritüeller hakkında zengin bir miras bırakmıştır. Ancak bu medeniyet de ani bir şekilde ortadan kaybolmuştur ve geriye yalnızca tahminler bırakmıştır.

        MISSISSIPPIAN MEDENİYETİ

        700 yılı civarında başlayıp, Avrupa sömürgeciliğiyle sona eren bu medeniyet, Amerika’nın güneydoğusunda ve orta bölgelerinde yayılmış bir tarım medeniyetiydi. En büyük şehirlerinden biri olan Cahokia, günümüz Illinois eyaletinin Collinsville şehrine yakındı.

        Yaklaşık 40.000 kişiyi barındıran bu şehir, büyük bir merkezi alan, toprak piramitler ve Stonehenge benzeri ahşap yapılardan oluşuyordu. Mississippi halkının çöküş sebebi tam olarak bilinmese de, çevresel bozulma, kıtlık ve yetersiz hijyen koşulları gibi nedenler öne sürülmektedir.

        KAYIP OLMASINA RAĞMEN KÜLTÜRÜNÜ YAŞATAN: OLMEKLER

        Olmekler, zamanında tamamen unutulmuş ve ancak 19. yüzyılda yeniden keşfedilmiş bir medeniyettir. Meksika ve Orta Amerika’nın çeşitli bölgelerinde hakimiyet kuran Olmekler, Maya ve Aztekler gibi daha sonraki uygarlıkların temelini atmıştır.

        1600 M.Ö. ve 350 M.Ö. arasında gelişen bu medeniyet, karmaşık taş yapılar ve etkileyici tapınaklar inşa etmişti. Ancak M.Ö. 3. yüzyılda şehirlerin bir anda terk edilmesi ve harabelere dönüşmesiyle Olmek medeniyeti gizemli bir şekilde tarihe karıştı.

        Kaynak: Brittanica, Atlas Obscura

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Müjde! Sağanak yağmur geliyor
        Müjde! Sağanak yağmur geliyor
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Rusya'da "çocuksuzluk" propagandası yapmak yasaklandı
        Rusya'da "çocuksuzluk" propagandası yapmak yasaklandı
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        YSK'dan 'elektronik oy verme sistemi' iddialarına açıklama
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Ofisteki sızıntılar gündemde
        Ofisteki sızıntılar gündemde
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Montella için Roma iddiası!
        Montella için Roma iddiası!