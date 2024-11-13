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        Haberler Dünya Rusya'da "çocuksuzluk" propagandası yapmak yasaklandı | Dış Haberler

        Rusya'da "çocuksuzluk" propagandası yapmak yasaklandı

        Doğum oranlarının düştüğü, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de bu konuya değindiği Rusya'da, çocuk sahibi olunmaması yönünde propaganda yapılmasını yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi. Böylece bu konuda propaganda yapanlara cezai yaptırım uygulanacak.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 13.11.2024 - 08:03 Güncelleme: 13.11.2024 - 08:03
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        Rusya'da "çocuksuzluk" propagandası yapmak yasaklandı
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        Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, çocuksuzluk propagandası yapmayı yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

        Duma'da yapılan genel kurul toplantısında, çocuk sahibi olmama ideolojisinin propagandasını yasaklayan yasa tasarısı onaylandı.

        Buna göre, çocuksuzluk propagandası yapan kişiler ve kuruluşlar tespit edilecek ve bunlara ceza kesilecek.

        Yasa gereği memurlar dışındaki kişiler 100 bin ruble (yaklaşık 1000 dolar), memurlar 200 bin ruble (2 bin dolar), tüzel kişiler ise 800 bin rubleye (8 bin dolar) kadar para cezasına çarptırılacak.

        Propagandanın medya araçlarıyla yapılması halinde 5 milyona (51 bin dolar) kadar para cezası kesilecek veya bunu yapan kuruluşun 90 güne kadar faaliyetleri durdurulacak.

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        Söz konusu yasanın, geleneksel aile değerlerinin korunması amacıyla kabul edildiği belirtildi.

        PUTİN'DEN ÇAĞRI

        Doğum oranlarının düştüğü Rusya'da zaman zaman Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de doğum oranlarının artması yönünde çağrıda bulunuyor. Putin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kadınları en az üç çocuk sahibi olmaya teşvik ederek bunun Rusların geleceğini güvence altına almaya yardımcı olacağını söyledi.

        Kremlin ise doğum oranlarını "ülkenin geleceği için felaket" olarak nitelendirdi.

        Reuters'ın aktardığı verilere göre, Rusya 2023'te 1.000 kişi başına yaklaşık 9,22 doğum oranıyla en düşük doğum oranına sahip 40 ülke arasında. Bu oran, 9,02 ile Almanya'nın biraz önünde ancak 9,7 ile Çin'in ve 12,21 ile ABD'nin oldukça gerisinde.

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        #rusya
        #Vladimir Putin
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