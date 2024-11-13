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        Haberler Gündem Politika CHP Lideri Özgür Özel: “CHP'nin aday sorunu yok” | Son dakika haberleri

        CHP Lideri Özgür Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”

        Bahçeli'nin Öcalan çıkışını değerlendiren, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel konuşmanın o ölçekte olacağından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberi olmadığını iddia etti. Öcalan çıkışı ile başlayan tartışma ve kayyumların peş peşe geldiğini kaydeden Özel, "Bu ne yaman çelişki" dedi. CHP'nin cumhurbaşkanı aday sorunu olmadığını ve geceleri rahat uyuduğunu da belirten Özel, Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Meclis'in erken seçim kararı alması gerektiğini söyledi

        Giriş: 13.11.2024 - 12:58 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:35
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        Özel: "CHP'nin aday sorunu yok"
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın da aralarında bulunduğu gazetecilerle bir araya geldi. Özel erken seçim talebini yineleyip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına yönelik mesajlar verdi.

        "ERDOĞAN'IN HABERİ OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

        Özel, "İttifak ortakları arasında uyumsuzluk söz konusu. Tayyip Bey'in Devlet Bey'e ziyaretinde dosya sunması. 'Bir şeyler yapmamız lazım' deyip takdir sizin demesi. Bu konuda yapılacak atılacak adımların önünü kesecek en zor adımı gündeme getirmesi. Şunu biliyoruz Güneydoğu’da yapılacak barış yemeğinden önce Bahçeli konuşmasını yaparken bir odada, o yemeği organize eden vekiller ve bölgenin önde gelenleri var. Konuşma odaya bomba gibi düşüyor. Odayı Tayyip Bey arıyor ve soruyor şahitlerinden dinledim; 'Devlet Bey bir şeyler demiş bana onun kaydını yollayın.' konuşmanın o ölçekte yapıldığından Tayyip Bey'in haberi olmadığını biliyoruz" dedi.

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına değinen Özel, "YSK'nın kendi kararına göre bu Erdoğan’ın ikinci dönemi. Ve bu ikinci dönemde aday olabilmesi için seçimlerin sadece Meclis tarafından yenilenmesi durumunda aday olabiliyor ve son kez aday olabiliyor. Aday olmak istiyorsa da ona şöyle bir çağrıda bulunduk. Beş yıllığına seçildin. Tam 2.5 yıl. 2.5 senden, 2.5 bizden. Onun da süresi gelecek sene Kasım’da. Gelecek sene Kasım’da bu seçimi yapmazsan seçimlere 6 ay kalıp gelip bana sakın şey deme, gel seçimleri yenileyelim, o zaman da ben yapmam. Aday olacak gücün kudretin cesaretin özgüvenin varsa gel bir sene içerisinde yapalım seçimleri. Yok bu seçimleri yapmaya çekiniyorsan o zaman sen bana sorma CHP’nin adayı kim diye. AK Parti'nin adayı kim? çünkü sen aday olamayacaksın" şeklinde konuştu.

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        Özel, erken seçim beklentisin yüzde 60'lara ulaştığını belirterek CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yaşanmadığını kaydetti.

        “ADAY KİM SORUSU UYKULARIMI KAÇIRMIYOR”

        Cumhurbaşkanı adaylığına ilişin Özel şunları söyledi: "Kimseyi dışarıda bırakmaya niyetimiz yok. CHP’nin aday sorunu yok. Biz kişi odaklı meseleye yoğunlaşmıyoruz. Günü tarihi belli olmayan seçim için CHP’nin adayı olmaz. CHP'de kazanır da kimle kazanır gibi sorular var. Aday kim sorusu uykularımı kaçırmıyor. Ben çok huzurlu uyuyorum."

        Özel, Trump'ın başkanlığını da değerlendirdi. İktidar hedefi koyan Özgür Özel, Trump'ın görev süresinin üç yılını kendileri ile geçireceğini söyledi. Devir teslimden sonra bir CHP heyetinin ABD'ye gideceğini kaydetti.

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