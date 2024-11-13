Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı: Kol saati ve dövmeleri ele verdi
Danimarka tarafından hakkında Interpol kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan uyuşturucu baronu Mike Gerner Larsen, İstanbul Başakşehir'de yakalandı. Polisin Larsen'i kol saati ve dövmelerinden tespit ettiği öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Danimarka tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mike Gerner Larsen'in İstanbul'da olduğuna dair ihbar aldı.
Ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Zanlının Şişli ve Beyoğlu'nda farklı adreslerde kaldığı belirlendi. Ekipler farklı zamanlarda söz konusu adreslere operasyon düzenledi ancak Mike Gerner Larsen bulunamadı.
FOTOĞRAFLARDAKİ DETAYLAR İNCELENDİ
Polis ekipleri, baskın yaptıkları adreslerin birinde Larsen'e ait fotoğraflar buldu. Fotoğrafları inceleyen polis ekipleri, Larsen'in bir araçla çekilmiş pozlarını gördü.
Polis, plakasını belirlediği aracın Başakşehir'e bağlı Kayaşehir'deki bir AVM'ye girdiğini saptadı. Ekipler bunun üzerine çalışmalarını bu ilçede yoğunlaştırdı.
TAKTIĞI SAAT VE DÖVMELERİ ELE VERDİ
Polis, şüphelinin Kayaşehir Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde park edilen aracını fark etti. Bunun üzerine ekipler restorana girdi ve burada önceki operasyonlarda ele geçirilen fotoğraflardan yola çıkarak taktığı saat ve dövmelerinden Mike Gerner Larsen'i tespit etti. Bir süre Larsen'i takip eden narkotik polisi, şüphelinin gittiği adresleri belirledi. Çalışmaların devamında şüphelinin Kayabaşı Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.
FARKLI İSİMLERLE KİMLİK KARTLARI ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda Larsen yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 adet seri numarasız tabanca, fişek basılı halde bu tabancaya ait 2 adet şarjör ve 50 adet mermi, Larsen’in fotoğraflarıyla düzenlenmiş farklı isimlerde İspanya ülkesine ait kimlik kartı, sürücü belgesi ve Ukrayna’ya ait sürücü belgesi ele geçirildi.
Şüphelinin ifadesinde tabancayı 2 bin dolar karşılığında Türkiye’de satın aldığını söylediği öğrenildi.