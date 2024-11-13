Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı: Kol saati ve dövmeleri ele verdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Danimarka tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mike Gerner Larsen'in İstanbul'da olduğuna dair ihbar aldı.

Ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının Şişli ve Beyoğlu'nda farklı adreslerde kaldığı belirlendi. Ekipler farklı zamanlarda söz konusu adreslere operasyon düzenledi ancak Mike Gerner Larsen bulunamadı.

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FOTOĞRAFLARDAKİ DETAYLAR İNCELENDİ

Polis ekipleri, baskın yaptıkları adreslerin birinde Larsen'e ait fotoğraflar buldu. Fotoğrafları inceleyen polis ekipleri, Larsen'in bir araçla çekilmiş pozlarını gördü.

Polis, plakasını belirlediği aracın Başakşehir'e bağlı Kayaşehir'deki bir AVM'ye girdiğini saptadı. Ekipler bunun üzerine çalışmalarını bu ilçede yoğunlaştırdı.

TAKTIĞI SAAT VE DÖVMELERİ ELE VERDİ

Polis, şüphelinin Kayaşehir Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde park edilen aracını fark etti. Bunun üzerine ekipler restorana girdi ve burada önceki operasyonlarda ele geçirilen fotoğraflardan yola çıkarak taktığı saat ve dövmelerinden Mike Gerner Larsen'i tespit etti. Bir süre Larsen'i takip eden narkotik polisi, şüphelinin gittiği adresleri belirledi. Çalışmaların devamında şüphelinin Kayabaşı Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.