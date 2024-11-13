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        Haberler Magazin Serdar Ortaç, radikal bir karar aldı - Magazin haberleri

        Serdar Ortaç, radikal bir karar aldı

        Serdar Ortaç, radikal bir karar alarak Instagram hesabını kapattı. Ortaç'ın 3 milyon 400 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabını neden kapattığı henüz anlaşılamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 21:20 Güncelleme: 13.11.2024 - 21:32
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        Radikal bir karar aldı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında pazartesi sabah saatlerinde; aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası aldı. Ayrıca adli kontrol şartına tabii tutuldular.

        Salı günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'a verilen ev hapsi kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

        Savcılığın adli kontrol kararına itiraz ettiği Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın tutuklanmasına yönelik talep, çarşamba günü reddedildi.

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        Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, günlerini, ev hapsinde geçirmeye başladı.

        Mehmet Ali Erbil, sessizliğe bürünürken Serdar Ortaç, ev dışında fiziki olarak olamasa da sosyal medyada günlük hayatına kaldığı yerden devam ediyordu.

        Serdar Ortaç, ev hapsinin ilk saatlerinde bir dizi paylaşımda bulunarak bir tür günlük tutmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir televizyon programında söylediklerini paylaşması hatalarıyla yüzleşmesi niteliğini taşıdı.

        Serdar Ortaç, programda bir soru üzerine şunları söylemişti: Hiç plan yapmadım. Rahmetli babama diyordum ki; "Baba, parayı koyacak yer bulamıyorum." Babam da; "Oğlum, paranı bankaya koysana" diyordu. Ben de babama; "Baba, ülkedeki tüm bankalarda param var." Ben, o paranın biteceğine inanamazdım. Demek ki oluyor.

        Serdar Ortaç, söyledikleriyle kumar tutkusuyla yüzleştiğini gözler önüne serdi. Ortaç, bir başka açıklamasında ise kumar yüzünden 10 - 15 ev parası kaybettiğini, en son 15 milyon liralık kumar borcu ödediğini söylemişti.

        Serdar Ortaç, akşam saatlerinde radikal bir karar alarak Instagram hesabını kapattı. Ortaç'ın Instagram hesabına ulaşılamazken, X hesabını açık tutmaya devam ediyor.

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