Galatasaray - Samsunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un 11'i!
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün en yakın takipçisi Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geride kalan bölümde yenilgi yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Karadeniz temsilcisi ise çıktığı 11 müsabakada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Peki Galatasaray-Samsunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün en yakın takipçisi Samsunspor ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Süper Lig'de geride kalan bölümde yenilgi yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.
Karadeniz temsilcisi ise çıktığı 11 müsabakada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, puan tablosunda 25 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.
ICARDI VE KAAN FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile tecrübeli oyuncusu Kaan Ayhan, müsabakada forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham müsabakasında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Icardi, uzun süre sahaya çıkamayacak. Sarı kart cezalısı durumundaki Kaan da Samsunspor'a karşı mücadele edemeyecek.
SON 12 MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, çıktığı son 12 resmi müsabakada mağlup olmadı.
Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Tottenham müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.
Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
İşte Okan Buruk'un Samsunspor karşısındaki muhtemel 11'i:
Muslera
Davinson Sanchez
Ismaıl Jakobs
Abdülkerim Bardakcı
Barış Alper Yılmaz
Lucas Torreira
Gabriel Sara
Sallai
Yunus Akgün
Dries Mertens