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        Haberler Gündem Güncel Esenler'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı | Son dakika haberleri

        Esenler'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı

        İstanbul Esenler'de yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.11.2024 - 07:12 Güncelleme: 10.11.2024 - 09:40
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        Esenler'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
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        Esenler’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

        Esenler Otogar Bağlantı Yolu’nda sürücüsünün kimliği ve firma adı henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Esenler'de meydana gelen otobüs kazasında 2 vatandaşımız hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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