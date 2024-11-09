Real Madrid yönetimi, Arda Güler için devreye girdi!
Real Madrid yönetimi, yeterli derece forma şansı bulamayan Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti ile görüşme gerçekleştirdi. Eflatun-beyazlı yönetim, genç yıldızın saha içinde Mbappe uyum sağlayacağını düşündüğü aktarıldı.
Kötü gidişatı sürdüren Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin geleceği tartışma konusu olurken, Arda Güler için flaş bir gelişme yaşandı.
Son dönemde birçok konuda eleştirilen Ancelotti, bu kez de genç yıldıza süre vermemesi sebebiyle yönetimden tepki gördü.
Eflatun-beyazlılarda yönetim, milli futbolcunun forma şansı bulamamasında oldukça rahatsız durumda.
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Real Madrid yönetimi, İtalyan teknik adamdan Arda Güler'e daha fazla forma süresi vermesini talep etti.
Madrid'in yönetiminin Arda'nın ilk 11'de başlaması beklemediği fakat daha fazla süre alması gerektiğine inandığı aktarıldı.
Öte yandan yönetim, takıma uyum sağlayamayan Mbappe'nin genç yıldız ile iyi anlaşacağını düşünüyor.
Arda Güler'in yakın çevresi ise geçen sezonun sonunda ortaya koyduğu performansa rağmen Arda Güler'in Ancelotti'de neden güvensizlik duygusu yarattığını anlayamıyor.
Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 11 maçta 292 dakika süre aldı.
Milli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.