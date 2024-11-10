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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rize'de 3 araç birbirine girdi: 2 ölü, 8 yaralı | Son dakika haberleri

        Rize'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 06:29 Güncelleme: 10.11.2024 - 06:46
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        Rize'de 3 araç birbirine girdi: 2 ölü, 8 yaralı
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        Rize'de Ardeşen-Çamlıhemşin karayolunun 3. kilometresinde Kenan Yeniçırak'ın kullandığı otomobil ile sürücüleri belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı.

        2 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, Kenan Yeniçırak ve Turan Kuyumcu olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan 8 kişi ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #rize
        #Ardeşen
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