Rize'de 3 araç birbirine girdi: 2 ölü, 8 yaralı

Rize'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı
Rize'de Ardeşen-Çamlıhemşin karayolunun 3. kilometresinde Kenan Yeniçırak'ın kullandığı otomobil ile sürücüleri belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, Kenan Yeniçırak ve Turan Kuyumcu olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 8 kişi ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.