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        Haberler Yaşam New York'un göğe uzanan sembolü: Empire State binasının çılgın yapım süreci, inanılmaz kazalar ve bir simgeye dönüşen tarihi!

        New York'un göğe uzanan sembolü: Empire State binasının bilinmeyen hikayesi ve efsaneleri!

        Empire State Binası, New York'un göbeğinde yükselirken sadece bir bina olmanın ötesine geçti ve dünya çapında bir simge haline geldi. 1 Mayıs 1931'de açılan bu bina, 102 kat ve 381 metre yüksekliği ile (antenle birlikte 443 metre), yıllarca dünyanın en yüksek yapısı unvanını taşıdı. İşte bu yapının az bilinen ilginç yönleri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 13:00 Güncelleme: 09.11.2024 - 13:00
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        Empire State Binası, New York'un siluetinde göğe doğru yükselirken bir gökdelen olmanın çok ötesine geçti. Yapım sürecinde yaşanan inanılmaz olaylardan King Kong efsanesine, uçak kazalarından mucizevi kurtuluş hikayelerine kadar birçok ilginç detay barındıran bu bina, bugün milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir dünya simgesi haline geldi. İşte detaylar...

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        YARIŞMA İLE İNŞA EDİLDİ

        1920'lerin sonunda, New York'ta devasa gökdelenler inşa etme yarışı başladı. Chrysler Binası, Empire State Binası'nın hemen öncesinde inşa edilmişti; ancak Chrysler'in 319 metrelik yüksekliği, Empire State Binası'nın gerisinde kaldı.

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        ÖNCÜ BİNALAR İLHAM KAYNAĞI OLDU

        Tasarımı, William Lamb tarafından yapılan bina, Kuzey Carolina'daki Reynolds Binası ve Cincinnati'deki Carew Tower’dan esinlenmiştir.

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        REKOR SÜREDE TAMAMLANDI

        410 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan bina, günde ortalama dört buçuk kat yükseliyordu. Bu hız, döneminin mühendislik harikalarından biri olarak kabul edilir.

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        ZİRVE HAVA GEMİLERİ İÇİN PLANLANDI

        Bina tasarlandığında, zirvesinde hava gemilerinin yanaşabileceği bir direk bulunuyordu. Ancak, yüksek irtifadaki sert rüzgarlar yüzünden bu fikir gerçekleştirilemedi.

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        MADDİ BAŞARISIZLIKLAR

        Büyük Buhran nedeniyle, bina açıldığında çoğunlukla boştu. 1930’larda "Boş Bina" olarak anılan Empire State, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra tam kapasite doluluk oranına ulaştı.

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        UÇAK ÇARPMASI

        1945 yılında, sisli bir günde, bir B-25 bombardıman uçağı binaya çarptı. Binada büyük bir yangın çıktı ama hızlı bir şekilde kontrol altına alındı.

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        ASANSÖR KAZASI

        1945'teki kazada, Betty Lou Oliver adlı bir asansör operatörü, 75 kat düşen asansörde hayatta kalmayı başardı.

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        YÜKSEKLİĞİ ARTIRMA PLANI

        1970'lerde bina, dünya çapında en yüksek unvanını kaybedince, üzerine 11 kat eklenmesi önerildi; ancak bu plan reddedildi.

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        KİNG KONG EFSANESİ

        1933'te çekilen “King Kong” filmiyle özdeşleşen bina, 1983'te film için bir dev King Kong balonuyla süslendi.

        Kaynak: History, Bussiness Insider

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