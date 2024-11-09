Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım

"TÜRKİYE LİGİ'NDE DEĞİŞİM LAZIM"

“Buraya geldiğim zaman söylemiştim: ‘Ben Türk ligi için çalışmak istiyorum ama her şeyden önce Fenerbahçe için çalışmak istiyorum.’ diye. Tabii eğer şöyle bir imkan olsaydı dünyanın en mutlu insanı olurdum çünkü benim için de prestij olurdu. Şunu söyleyebilseydim çok mutlu olurdum: ‘Evet, Türkiye ligi harika bir lig. Türkiye liginde olmak bir rüya. Türkiye liginde en iyi olan takım şampiyon oluyor. VAR hakemleri, saha hakemleri gerçekten harika.’ deme imkanım olsaydı çok mutlu olurdum. Eğer her şey hakkında iyi konuşuyor olabilseydim çok mutlu olurdum ama tecrübem bana şunu söylüyor. Türkiye liginde değişmesi gereken şeyler var. Çünkü Türkiye, Türk liginden çok daha büyük. Sadece futbol değil, Türkiye ligi. Türk Milli Takımı'nın tarihi, aynı zamanda milli takımda oynayan oyuncular da var. "